Trois circuits pour Lowe: les Rays humilient les Yankees

La dernière série à domicile des Yankees de New York commence à prendre des allures peu joyeuses, alors que les Rays de Tampa Bay les ont vaincus par la marque de 12 à 2 grâce à une performance incroyable de Brandon Lowe, samedi après-midi, au Yankee Stadium.

Les Bombardiers du Bronx tentent à tout prix d’assurer leur place en séries éliminatoires, mais les Rays, qui ont atteint le plateau des 100 victoires, n’entendent pas leur faciliter la tâche.

Brandon Lowe a bien reçu le mémo et a cogné trois offrandes au-delà de la clôture de droite. Ses longues balles numéro 37, 38 et 39 lui ont permis de produire sept points. Il est le sixième joueur cette saison à frapper trois bombes en un match.

Comme si ce n’était pas assez, Mike Zunino et Austin Meadows, respectivement en troisième et en septième manche, ont aussi étiré les bras.

La domination des visiteurs s’est aussi transcrite dans le nombre de coups sûrs accordés de chaque côté. Les lanceurs de New York ont permis 19 frappes à l’intérieur des limites du terrain, tandis que les Rays ont limité leurs adversaires à quatre.

Le releveur Luis Patino (5-3) a ajouté la victoire à sa fiche en retirant trois hommes sur des prises lors des manches 5 et 6. Jordan Montgomery (6-7) a enregistré le revers, ayant permis trois circuits et sept points en deux manches et deux tiers.

Les Red Sox s’activent en fin de match

Les Red Sox de Boston ont patienté jusqu’à la manche ultime pour confirmer leur gain de 5 à 3 contre les Nationals de Washington, au Nationals Park.

Le duel étant 1 à 1 en début de neuvième, Christian Vazquez a mis la table pour un tour au bâton productif de quatre points. Il a frappé un triple qui a permis à Jose Iglesias de compléter son tour de sentier.

Travis Shaw a ensuite frappé un simple pour un autre point et Enrique Hernandez a ponctué la fête en envoyant une balle chez les spectateurs pour une vingtième fois cette saison, ce qui a valu deux points à sa formation.

Les Nationals n’avaient toutefois pas dit leur dernier mot. Andrew Stevenson a claqué un coup de circuit de deux points pour rétrécir l’écart. Le releveur Hansel Robles s’est toutefois assuré d’assurer le sauvetage en réalisant les deux derniers retraits de la partie. Austin Davis (1-2) a quant à lui pu inscrire le gain à son dossier.

Tanner Rainey (1-3) ajouté un revers à sa fiche du côté des Nationals. En une manche de boulot, il a accordé deux coups sûrs et trois points.

Les Yankees et les Red Sox ont donc une fiche identique de 91-70 et revendiquent actuellement les deux places de meilleurs deuxièmes donnants accès aux séries éliminatoires.

Les Sox, les Yankees, les Mariners de Seattle et les Blue Jays de Toronto joueront pour de grands enjeux, dimanche, pour clore la saison. L’identité des deux formations qui participeront à la danse automnale sera déterminée lors du dernier jour de la campagne.