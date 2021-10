Un «a» manquant l’empêche de voyager

Une immigrante d’origine française ne peut plus voyager parce que la bureaucratie canadienne est incapable depuis un an de corriger une erreur en ajoutant une lettre à son troisième prénom, qu’elle n’utilise pas.

À l’automne 2020, la femme de 41 ans a fait ses démarches pour renouveler sa carte de résidente permanente (RP) avant qu’elle n’expire.

En remplissant le formulaire, Delphine Pacaud a constaté qu’il y avait une erreur sur sa carte. Il était indiqué « Christine » comme troisième prénom, alors que sur ses autres documents légaux, il est inscrit « Christiane »

Mme Pacaud regrette désormais d’avoir voulu faire cette correction banale en toute bonne foi, en prévision d’une future demande de citoyenneté canadienne. Surtout pour un prénom secondaire inscrit sur son passeport.

Car si son conjoint et ses deux enfants ont tous obtenu leur nouveau document valide en décembre dernier, Delphine Pacaud attend toujours, coincée dans la machine du gouvernement fédéral.

« J’ai fait ma demande au début du mois d’octobre 2020. J’ai écrit Christiane comme sur mon passeport, sans regarder ma confirmation de résidente permanente. Trois semaines après, toute la famille a reçu sa nouvelle carte, mais moi toujours rien », explique la femme qui vit au Québec depuis maintenant cinq ans.

Entre Christine et Christiane, il n’y a qu’une lettre de différence, mais aucun fonctionnaire n’a pu trouver de solution après un an.

RETOUR IMPOSSIBLE

En fait, la travailleuse pourrait quand même quitter le pays pour visiter ses proches en Europe, mais elle pourrait ne pas pouvoir revenir puisque sa carte est échue.

Cette carte RP est nécessaire pour revenir au Canada par l’entremise d’un transporteur commercial comme un avion, un train, un bateau ou un autobus.

Selon Mme Pacaud, un envoi postal se serait ensuite perdu et la COVID-19 a ralenti les activités chez Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, le ministère responsable des programmes et des services d’immigration.

EN TRAITEMENT

Dans les dernières semaines, Mme Pacaud a demandé l’aide du député de sa circonscription, Jean-Yves Duclos. L’entourage de ce dernier connaît le dossier, selon elle. Depuis trois mois, son dossier serait en traitement.

« Je les relance sans cesse et fin juillet, ils ont dit que c’était en traitement. J’ai eu cette réponse du bureau de M. Duclos. Depuis fin août, ma carte est expirée et j’ai essayé de les joindre à nouveau, mais chaque fois, ils sont débordés en raison des élections. Je ne fais pas partie des urgences. Au téléphone ou par écrit, je n’ai pas de réponse. Sur le site en ligne, il n’y a pas de progrès non plus », explique-t-elle.

Dans les dernières années, le décès d’un proche l’avait obligée à rentrer rapidement en France.

Le même événement la placerait maintenant dans une situation précaire. L’incertitude lui cause un stress inutile et élimine n’importe quel projet à l’étranger pour le moment.

Le personnel du bureau de Jean-Yves Duclos n’a pas répondu aux messages du Journal.

QU’EST-CE QU’UNE CARTE «RP»?

La carte RP est la preuve officielle du statut de résident permanent du Canada.

Si une carte de résident permanent est expirée ou expire dans moins de neuf mois, il est possible d’en demander une nouvelle.

La plupart des nouvelles cartes RP sont valides pour cinq ans.

Pour être admissible à l’obtention d’une carte RP, vous devez :

Être un résident permanent du Canada.

Soumettre votre demande au Canada.

Son employeur craint une longue absence

Photo Stevens LeBlanc

Un peu découragé, l’employeur de Delphine Pacaud avoue qu’il n’a pas les moyens de se passer de ses précieux services.

Un événement familial imprévu et sa travailleuse pourrait s’absenter beaucoup plus que quelques jours.

La correction banale d’une lettre se transforme désormais en saga un peu ridicule pour son employée.

LE COEUR

Cette dernière occupe un rôle de gestion et d’administration au sein de sa compagnie, JSG Construction, située dans le quartier Limoilou.

« C’est le cœur de l’entreprise ! Elle est indispensable. Nous sommes en pénurie de main-d’œuvre qualifiée. On recrute des gens à l’extérieur, mais il faudrait s’occuper aussi de ceux qui sont déjà ici » affirme Julien Greaves.

Passionné de design et d’architecture, M. Greaves se spécialise aussi dans les rénovations haut de gamme.

Depuis 10 ans maintenant, son entreprise a réalisé plus d’une centaine de projets.

COMME ASTÉRIX

Un avocat spécialisé en immigration n’a pas jugé bon de s’impliquer pour faire corriger un détail aussi mineur.

« Elle a eu le souci de se conformer parce qu’elle travaille bien et voilà où nous en sommes. C’est un peu l’épisode d’Astérix que tout le monde a écouté. Tu vires fou », conclut l’entrepreneur.