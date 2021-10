Un avion s’est écrasé près de l’île Sainte-Hélène

Un avion qui faisait voler un message de demande en mariage s’est écrasé vers 18 h dans le secteur du Parc de Dieppe, près de l’Habitat 67 et de l'île Saint-Hélène, à Montréal.

Les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et les pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) étaient présents sur les lieux en début de soirée, a indiqué la porte-parole de la police, Véronique Comtois.

«Pour l’instant, je ne peux pas confirmer il y a combien de blessés», a-t-elle précisé.

Photo Facebook, Robert Paquin

«Will you marry me»

Robert Paquin a été témoin de l’accident alors qu’il était en train de prendre un verre sur la terrasse de l’hôtel William-Grey, dans le Vieux-Port.

«Il y avait un petit avion qui traînait en arrière le message «Chantal Will Your Marry Me», raconte-t-il.

«Il est passé au-dessus de la terrasse. Il s’en allait vers l’est. Quand il est revenu vers l’ouest, à moment donné ça criait [les gens autour], on a vu l’avion tournoyer et il a crashé», poursuit M. Paquin, qui a ensuite vu «du feu et de la boucane», émerger du lieu de l’écrasement.

-Avec l’Agence QMI