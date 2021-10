Un bon départ pour Arnaud Desjardins

Une première partie comme pivot partant pour le Rouge et Or peut amener son lot de stress, mais le quart-arrière recrue Arnaud Desjardins s’est fort bien tiré d’affaires à la tête de l’offensive du coordonnateur Justin Éthier.

«Ça bien été, mais il y a encore de l’amélioration à y avoir. J’ai aimé notre match dans l’ensemble et j’ai trouvé que toutes les positions ont contribué. Les porteurs couraient avec autorité, la ligne bloquait bien et les receveurs faisaient les gros attrapés», mentionne celui qui a terminé la rencontre avec 16 passes complétées en 22 tentatives pour des gains de 190 verges avec une passe de touché et une interception.

La nervosité du début de rencontre s’est vite dissipée après la première passe de touché du principal intéressé.

«Les nerfs sont comme tombés une fois qu’on a pris l’avance et à partir de là tout a vraiment bien roulé. Je suis super content et je ne pouvais pas espérer mieux comme premier départ» avoue bien humblement celui qui a terminé sa journée de travail en ajoutant deux touchés sur des faufilades du quart.

Première étape

Glen Constantin était encouragé par la performance du jeune homme de 21 ans.

«C’est quand même bien pour une première joute. Il doit se débarasser du ballon plus rapidement sur certaines situations, spécialement quand l’autre équipe amène beaucoup de pression en couverture 0. Globalement, il a bien fait et je suis content pour lui.»

Le Rouge et Or a donné une bonne aide à Desjardins avec un jeu au sol plus présent que lors des parties précédentes. Une situation que n’a pas refusé le produit des Spartiates du Vieux-Montréal.

«Le meilleur ami d’un quart-arrière, c’est un jeu au sol dominant. C’était un important morceau du plan de match de s’imposer au niveau terrstre et je suis content des résultats», termine celui qui pouvait compter sur un bruyant contingent d’une trentaine de personnes pour l’encourager.