Une relation qui traverse le temps

Mine de rien, Patrick Roy a maintenant passé plus de saisons en tant que membre de l’organisation des Remparts de Québec que comme joueur dans la LNH. Et dire qu’au départ, c’est à Rivière-du-Loup qu’il espérait implanter une équipe de hockey junior.

La saison 2021-2022 marquera la 25e depuis la renaissance de l’équipe en 1997. Roy entamera sa 21e en tant que membre de l’organisation, dont 14 en étant directement impliqué dans les opérations hockey. À titre comparatif, il a joué pendant 18 saisons dans la LNH, avec le Canadien de Montréal et l’Avalanche du Colorado.

Roy portait encore les jambières, d’ailleurs, quand l’aventure des Remparts a débuté pour lui.

Son groupe, complété par les hommes d’affaires Jacques Tanguay et Michel Cadrin, avait fait l’acquisition des Harfangs de Beauport en 1996 qu’ils avaient finalement déménagés à quelques kilomètres seulement, au PEPS de l’Université Laval pour la saison 1997-1998.

À ce moment, Roy était au plus fort de sa carrière. Au moment de la transaction, pour l’achat des Harfangs, le 21 décembre 1996, Roy venait de remporter une troisième coupe Stanley en carrière à sa première saison avec l’Avalanche du Colorado, à la suite de la tristement célèbre transaction qui l’avait fait passer de Montréal à Denver avec Mike Keane en retour de Jocelyn Thibault, Andrei Kovalenko et Martin Rucinsky.

Malgré tout, « Casseau » préparait déjà son après-carrière.

« Mon agent Pierre Lacroix n’arrêtait pas de me dire que c’était important d’avoir un plan B pour une après-carrière, quelque chose qui pourrait continuer de te faire vibrer. Il avait souvent vu des joueurs prendre la retraite et se retrouver avec rien devant eux », a-t-il raconté lors d’un entretien avec Le Journal il y a quelques semaines.

Passionné de son sport, Roy pense alors au hockey junior. Son père étant natif de Rivière-du-Loup, il pense aussitôt à cette municipalité du Bas-Saint-Laurent pour y implanter une équipe.

La proximité avec Rimouski à l’est et Beauport à l’ouest en ferait un endroit stratégique, croit-il.

UNE RENCONTRE QUI CHANGE TOUT

Lors d’une ronde de golf disputée avec deux amis, Julien Gagnon et Gilles Rompré, Roy parle de son projet à ses deux partenaires. Gagnon a donc l’idée d’organiser une rencontre entre Roy et Jacques Tanguay afin qu’ils discutent de son projet.

Ce dernier, dont le père, Maurice, possédait l’Océanic de Rimouski, était à l’affût d’une autre opportunité dans la LHJMQ.

La partie de golf a finalement lieu au club de golf de Rosemère.

« Jacques m’avait alors demandé ce que j’aimerais faire. Dans ma tête, c’était clair que je voulais ramener une équipe à Québec et préférablement les Remparts puisque c’était l’équipe que j’avais suivie quand j’étais jeune. Je lui avais aussi dit que je regardais une autre avenue. Il m’avait dit de lui laisser ça entre les mains. »

Les deux hommes, qui en étaient à une première rencontre à l’époque, sont depuis devenus non seulement des partenaires d’affaires mais de proches amis.

« Pour moi, Jacques a toujours été une personne de référence. Si j’avais des questions, je n’hésitais jamais à l’appeler [pour parler] d’idées d’affaires ou de n’importe quoi. J’ai énormément de respect pour lui et je ressens la même chose de sa part. On est devenus de bons amis et c’est important pour moi. »

DE BEAUX MOMENTS

En 21 ans d’implication avec les Remparts, dont 14 dans les opérations hockey, Roy a vécu plusieurs moments marquants. Évidemment, la conquête de la coupe Memorial de 2006 est probablement celui qui saute aux yeux.

Mais pour Roy, le premier souvenir qui lui vient en tête remonte au tout début, avant même que les Remparts soient les Remparts.

« Je pense que l’un de mes plus beaux sentiments est quand on avait rencontré les joueurs à Beauport après la transaction. C’était la première fois que j’embarquais là-dedans. J’avais appelé plusieurs personnes, des pensions entre autres. »

Et ce n’est d’ailleurs pas parce qu’il évoluait au sud de la frontière, avec l’Avalanche, que Roy ne suivait pas les activités de sa nouvelle équipe.

« Lors de la première année d’Éric Lavigne comme entraîneur, j’étais encore au Colorado et on fonctionnait avec des cassettes vidéo. Souvent, j’allais voir Bob Hartley avec des cassettes de matchs des Remparts et je lui demandais ce qu’il en pensait. Ensuite, j’appelais Éric et je lui disais de regarder telle ou telle affaire. Éric était correct, il acceptait de se prêter au jeu même si à chaque fois, il devait rouler les yeux en se disant que je ne me mêlais pas de mes affaires ! Il a toujours été super correct, il prenait le temps. Ça me permettait de m’impliquer et j’avais du plaisir à le faire. »