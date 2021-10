À la rencontre des mammifères marins

Autrice prolifique et éclectique, India Desjardins, bien connue pour la série à succès Le journal d’Aurélie Laflamme, partage sa grande passion pour les mammifères marins dans un album magnifiquement illustré par Nathalie Dion, Les baleines et nous. Elle offre un chant d’amour pour ces créatures nobles qui sillonnent les eaux froides du Saint-Laurent.

Ce livre-documentaire parle du monde des baleines d’une façon inattendue : chaque histoire est le point de départ d’une exploration scientifique. India Desjardins distille des petites merveilles faites d’anecdotes, de légendes et ajoute des faits scientifiques. Une très belle entrée en matière pour qui s’intéresse aux cétacés.

India Desjardins est totalement amoureuse des baleines. Une passion née au bord du Saint-Laurent, à la suite d’une visite aux Bergeronnes dans le cadre d’une activité littéraire, le Festi-Livres.

Habituée du camping Le Paradis marin, un endroit très connu des amoureux des mammifères marins, India a eu l’occasion de discuter avec le propriétaire de l’endroit, Dominique Simard, « un homme absolument charmant », commente-t-elle.

« Quand tu es sur les roches, là-bas, tu peux voir les baleines. Moi, je n’avais jamais découvert les baleines comme ça ! Et depuis ce temps-là, je vais au Paradis marin presque chaque année pour voir les baleines et pour voir Dominique. C’est un conteur incroyable. »

« C’est un observateur des baleines depuis plusieurs années et on a commencé à jaser ensemble, comme ça, des baleines », ajoute-t-elle. Elle racontait ensuite des anecdotes à son chum Olivier Bernard, lequel se montrait sceptique sur certaines choses.

L’écrivaine s’est dit que ce serait une bonne idée de vérifier ce qui était vrai et ce qui ne l’était pas, à partir des légendes, et l’idée du livre a germé ainsi, tranquillement, en 2016.

« J’ai écrit un livre sur notre passion commune, à Dominique et à moi, et il y a beaucoup de lui dedans. »

India n’a pas lésiné sur les recherches. Ainsi a-t-elle vérifié ses informations auprès des scientifiques du GREMM, le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins. Elle a confronté les légendes et les faits, partant des anecdotes pour se poser des questions.

Elle s’est aussi penchée sur les dangers qui menacent les baleines.

« Je voulais voir ce qu’on peut faire pour changer les choses. Je trouve, par exemple, que les touristes ont énormément d’attentes envers les croisières aux baleines. Ça crée une pression. »

Elle affirme avoir découvert des choses incroyables en faisant ses recherches sur les baleines. « Je les aimais déjà, mais plus je faisais des recherches sur elles, plus j’étais en amour avec elles. J’avais envie de faire un livre hybride. Je ne suis pas une scientifique. Je suis une observatrice des baleines et je suis très concernée par l’éthique animale, par l’environnement. Donc il y a ça, dans ce livre. »

Un peu d’imaginaire aussi

Elle apprécie énormément les illustrations de Nathalie Dion.

« Ah, c’est beau ! Je voulais aller vers les illustrations pour que ça puisse aller un peu dans mon imaginaire aussi. C’est un livre où il y a des informations scientifiques, avec mon côté activiste qui aime les animaux. »

India Desjardins parle donc des baleines à fanons et des baleines à dents, du chant des baleines, des légendes associées aux baleines, d’histoires étonnantes. Elle présente aussi des faits scientifiques, explique ce qu’est l’écholocalisation, parle des échouages de baleines et relate la triste histoire du rorqual à bosse aperçu à Montréal en 2020.

« C’est un mélange d’imaginaire, de science avec un côté éditorial. Le monde marin, c’est un monde fascinant. »

Photo courtoisie