Comment perdre du poids sans frustrer personne?

Je suis une femme qui a tendance à prendre du poids facilement. Je dois donc surveiller tout ce que je mange. Mais la pandémie m’a fait perdre un paquet de bonnes habitudes. Lors de ma dernière visite à mon médecin de famille, il m’a recommandé de perdre du poids. Mon mari refuse que je fasse un régime sous prétexte qu’il n’a pas envie d’en payer le prix. Que me reste-t-il comme solution ?

L. S-M.

Les conseils d’un nutritionniste vous assureraient des résultats à long terme. Mais ma petite expérience et mes lectures me permettent de vous dire que le simple fait de diminuer vos portions, de manger lentement en mastiquant chaque bouchée, d’éliminer tous les mets gras, frits et préparés, et de boire beaucoup d’eau serait déjà une bonne base. Sans oublier au moins 30 minutes de marche rapide chaque jour.