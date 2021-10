Courir pour vaincre le cancer du sein

La Course à la vie CIBC au profit de la Société canadienne du cancer a lieu dimanche dans plusieurs villes québécoises, notamment à Québec, Montréal, Saguenay et Val-d'Or.

Pandémie oblige, l'événement a lieu pour la deuxième année consécutive en format virtuel.

Les gens ont cependant pu participer à la course où ils le désiraient, alors que des points de rencontre ont été établis dans les différentes villes. À Val-Bélair, des dizaines de coureurs s’y sont sporadiquement présentés depuis 9 heures dimanche matin.

Les participants pouvaient courir sur de courtes distances, soit de 1 km ou de 5 km.

Dimanche midi, 125 000 $ avaient été amassés pour le cancer du sein dans la région de Québec, où 300 participants répartis en 44 équipes ont couru.

«On a dépassé les attentes de façon assez incroyable», a souligné Caroline Tremblay, directrice bénévole de la course, volet engagement communautaire. «En fait, on est la troisième ville au Canada dans les 57 courses à avoir eu le plus gros dépassement des attentes.»

La cause touche tout le monde de près ou de loin, parce qu'une Canadienne sur huit recevra un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie.

C'est notamment le cas de Judith Rodrigue, survivante du cancer du sein.

«J’ai tellement reçu en 2018 dans les traitements parce que j’ai eu la totale, autant la chimio que l’opération et la radiothérapie et d’autres traitements aussi, par la suite, puis ce n’est jamais fini, il y a tout le temps un combat», a-t-elle dit. «Moi je veux vraiment m’impliquer là-dedans.»

D’habitude, dans la région de Québec, l'événement se déroule à la Base de plein air de Sainte-Foy. Après deux éditions virtuelles de l'événement, les organisateurs espèrent un retour à la normale en 2022.