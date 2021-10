Écrasement mortel: un appel de détresse qui donne froid dans le dos

Un petit avion publicitaire trainant une demande en mariage s’est écrasé dans le parc Dieppe samedi soir vers 18 h à Montréal.

Une personne est malheureusement décédée, et une autre a été blessée et transportée à l’hôpital, mais on ne connait pas les détails sur son état de santé.

Cependant, avant le tragique événement, le pilote a lancé un appel de détresse.

«Tower... Mayday», peut-on entendre le pilote dire sur l’enregistrement du vol obtenu par TVA Nouvelles. Il est difficile de saisir les autres paroles prononcées puisque la piste audio coupe beaucoup.

Accident - Audio

*La tour de contrôle tente de reprendre contact avec l'avion vers 1:35

Accident - Audio

*Il est possible d'entendre l'appel de détresse vers 29:39

La tour de contrôle demande ensuite au pilote de répéter puisqu’elle n’a pas saisi l’appel de détresse.

«Say again, I couldn’t hear you», demande le contrôleur.

À la suite de cet ultime appel, le contrôleur aérien tente à plusieurs reprises de contacter l’avion, sans succès.

«La dernière fois que je l’ai vu, il était à très basse altitude entre le pont Victoria et le pont Jacques-Cartier. J’ai comme l’impression qu’il y est peut-être arrivé malheur, voir si vous êtes capables de me rejoindre parce qu’il ne me répond plus», peut-on entendre dire le responsable du contrôle aérien de l’aéroport de Dorval.

Enquête du BST

L’enquête a été transférée au Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST).

Celui-ci a envoyé deux enquêteurs samedi soir pour recueillir des informations afin d’évaluer l’événement, a indiqué son porte-parole, Chris Krepski.

«On va examiner l’épave, photographier, documenter le site, interviewer des témoins, chercher des informations concernant le dossier d’entretien de l’aéronef, a-t-il notamment énuméré. Toutes les données pour mieux comprendre les circonstances de l’accident.»