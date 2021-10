Élections municipales 2021: le bulletin de nos experts

Chaque dimanche, nos trois experts en communication et politique analysent la semaine électorale à Québec, à travers tous ses rebondissements et les engagements des candidats et candidates. Bonne lecture !

Natacha Joncas Boudreau

Photo courtoisie

Natacha Joncas Boudreau a œuvré pendant 10 ans en politique provinciale où elle a occupé diverses fonctions, notamment celles d’attachée de presse et de directrice de cabinet. Elle travaille aujourd’hui chez TACT où elle accompagne plusieurs organisations en relations publiques et gouvernementales.

Que pensez-vous de la performance des candidats (es) à la mairie

Même si être assis sur une clôture peut être inconfortable, Marie-Josée Savard conserve plutôt bien son équilibre en incarnant à la fois le renouveau et la continuité. Dans l’ensemble, Jean-François Gosselin a fait meilleure figure en suivant son plan de match et en dévoilant plusieurs engagements sans se laisser distraire. Cible de ses adversaires, Bruno Marchand doit couvrir tous les angles avant de dévoiler ses engagements. Il l’a appris à ses dépens avec sa promesse non chiffrée de baisser les taxes des commerçants. Jackie Smith a augmenté sa visibilité avec son plan de transport en commun. Jean Rousseau, malgré des sorties senties concernant l’environnement, peine à s’imposer.

Le bon coup de la semaine

Sur le plan du positionnement politique, Jackie Smith tire son épingle du jeu avec une opinion unique sur le troisième lien et un projet majeur de transport en commun.

Le mauvais coup de la semaine

Unique absent de la marche sur le climat, Jean-François Gosselin a raté une belle occasion de se positionner sur cet enjeu fondamental.

Photo Didier Debusschère

◆ Jean-François Gosselin, Québec 21 : 8 / 10

Photo Stevens LeBlanc

◆ Bruno Marchand, Québec Forte et Fière : 7,5 / 10

Photo Stevens LeBlanc

◆ Jean Rousseau, Démocratie Québec : 6 / 10

Photo d'archives, Didier Debusschère

◆ Marie-Josée Savard, Équipe Marie-Josée Savard : 8,5 / 10

Photo Stevens LeBlanc

◆ Jackie Smith, Transition Québec : 7 / 10

Karine Gagnon

Photo courtoisie

Karine Gagnon est journaliste depuis 1995, directrice adjointe à l’information au Journal de Québec et chroniqueuse aux affaires municipales depuis 2013. Elle commente l’actualité municipale de la région sur diverses plateformes, dont à TVA Québec. Elle est étudiante à la maîtrise en science politique à l’Université Laval.

Que pensez-vous de la performance des candidats (es) à la mairie

Bruno Marchand s’est montré très solide et combatif cette semaine, appelant au renouveau et laissant entendre que Régis Labeaume se croyait dans une monarchie. Le maire sortant, qui continue de commenter les dossiers même s’il part, fait de l’ombre à Marie-Josée Savard. Agissant de la sorte, il donne raison à ceux qui affirment qu’il continuera à tirer les ficelles. Ce paternalisme n’a pas sa place. Campé dans son rôle d’opposition, Jean-François Gosselin aurait avantage à se concentrer sur ses engagements et à délaisser le mode réaction par rapport aux sorties de ses adversaires. Jean Rousseau et Jackie Smith sont en perte de vitesse.

Le bon coup de la semaine

Bruno Marchand et sa sortie sur le fait que son parti et lui mènent le show, c’était une façon efficace de se repositionner après sa bourde sur les taxes la semaine dernière.

Le mauvais coup de la semaine

Transition Québec se décrit comme le seul parti contre le troisième lien, mais dans les faits, seul Jean-François Gosselin est en faveur. Les autres attendent plus d’informations avant de se prononcer.

◆ Jean-François Gosselin, Québec 21 : 6 / 10

◆ Bruno Marchand, Québec Forte et Fière : 9 / 10

◆ Jean Rousseau, Démocratie Québec : 6 / 10

◆ Marie-Josée Savard, Équipe Marie-Josée Savard : 8 / 10

◆ Jackie Smith, Transition Québec : 5,0 / 10

Alexandre Boucher

Photo courtoisie

Ayant longtemps œuvré dans les coulisses du pouvoir, Alexandre Boucher agit comme vice-président Affaires publiques au Cabinet de relations publiques NATIONAL où sa pratique est axée autour de la gestion de crise, d’enjeux et d’image, les relations gouvernementales et la formation de porte-parole.

Que pensez-vous de la performance des candidats (es) à la mairie

Quelques heures après que Marie-Josée Savard eut affirmé que le maire sortant n’entendait pas jouer les belles-mères, Régis Labeaume a sauté dans l’arène pour tailler en pièces une proposition de Bruno Marchand. Alors qu’on critique habituellement le bilan des administrations sortantes, c’est plutôt M. Marchand qui devient la cible des attaques. Sa campagne dérange. Ses adversaires le voient comme une menace. Meilleure semaine pour Jean-François Gosselin qui propose des engagements en logement social, culture et patrimoine, sujets sur lesquels on l’entend peu. Bien qu’ils aient effectué plusieurs annonces, Jackie Smith et Jean Rousseau souffrent d’un important déficit de visibilité médiatique.

Le bon coup de la semaine

Marie-Josée Savard qui accole l’étiquette « Marchand de taxes » à son adversaire de Québec Forte et Fière.

Le mauvais coup de la semaine

Transition Québec se positionne sur des dossiers qui ne relèvent pas des compétences municipales (conversion du pont de Québec en voies dédiées au transport collectif et actif, utilisation de l’enveloppe consentie au troisième lien pour financer d’autres projets).

◆ Jean-François Gosselin, Québec 21 : 7,5 / 10

◆ Bruno Marchand, Québec Forte et Fière : 7,5 / 10

◆ Jean Rousseau, Démocratie Québec : 7 / 10

◆ Marie-Josée Savard, Équipe Marie-Josée Savard : 7,5 / 10

◆ Jackie Smith, Transition Québec : 6,5 / 10