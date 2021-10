Elizabeth May ne reprendra pas la chefferie du Parti vert par intérim

L’ancienne chef du Parti vert, Elizabeth May, ne compte pas assurer l’intérim de la tête de la formation politique, dans la foulée du départ d’Annamie Paul.

La politicienne et, longtemps, unique représentante des verts à Ottawa, a expliqué à l’émission Question’s Period de CTV, dimanche, qu’elle préférait voir l’ex-député vert Paul Manly – battu dans sa circonscription de Nanaimo lors de la dernière élection – endosser le rôle de chef de parti.

Ce dernier était devenu le second député des verts dans l’histoire du parti, quelques mois avant l’élection générale de 2019, qui avait vu la formation politique remporter trois sièges.

Mme May est également revenue, au cours de l’entrevue, sur les déboires de la chef Annamie Paul, qui a annoncé sa démission le 27 septembre en affirmant que son passage à la tête du parti a constitué «la pire période de [sa] vie».

Cette dernière avait critiqué les instances du parti, affirmant avoir dû faire face à du racisme et à un manque d’appui. Le Parti vert s’était enfoncé dans une bisbille interne gravissime dans les mois précédents l’élection, nuisant à ses efforts qui se sont soldés par un effondrement du vote vert et par l’élection de seulement deux députés.

«La situation actuelle d’un chef qui a démissionné, mais sans avoir démissionné est intenable», a exposé Mme May à «Question’s Period» en faisant valoir qu’Annamie Paul a toujours le contrôle des communications du Parti vert.

L’ancienne chef a aussi soutenu qu’elle avait offert son soutien à sa successeure, mais que celle-ci l’aurait rejeté et aurait exigé qu’elle ne prenne pas position dans les médias.

«Je sens que l’on cherche un peu à faire douter de moi parce que je n’étais pas autorisé à parler et j’ai appuyé Annamie à la chefferie. J’aurais fait et j’ai fait tout ce qu’elle m’a demandé», a affirmé Mme May.