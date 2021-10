Gabriel Nadeau-Dubois en mission pour aller chercher des votes

Outre François Legault, le porte-parole de Québec solidaire ressort gagnant du plus récent sondage Léger sur le niveau de popularité des chefs.

Dans l’opposition, Gabriel Nadeau-Dubois est celui qui s’en tire le mieux avec 38% des répondants qui ont une opinion positive de sa performance.

Québec Solidaire a d’ailleurs confirmé que les dix députés se représenteront lors des élections prévues dans exactement un an.

«C’est bon signe. Ça montre qu’on a une équipe qui est motivée, une équipe qui est fière du travail qu’on a fait depuis les élections de 2018, mais qui veut continuer à défendre une autre vision pour le Québec que celle de François Legault et la CAQ», a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois en entrevue à LCN.

Ce dernier affirme ressentir un momentum au sein de sa formation. Selon lui, cet élan de popularité motive ses collègues et lui.

«On sent que les gens sont intéressés de connaître nos idées et à en savoir davantage sur notre vision pour le Québec», clame GND.

Le porte-parole de Québec solidaire estime que malgré l’appui massif envers François Legault, une bonne partie de la population est en désaccord avec le premier ministre sur plusieurs dossiers, dont le troisième lien, les maternelles quatre ans et la non-reconnaissance par la CAQ du racisme systémique.

Aller chercher des votes

Un an jour pour jour avant les prochaines élections, Gabriel Nadeau-Dubois estime qu’il est impératif de faire en sorte que le gain de popularité de sa formation trouve écho lors du prochain scrutin.

«C’est le défi de la prochaine année : transformer cet intérêt et cette curiosité à l’égard de Québec solidaire en intentions de vote d’abord, et surtout en votes», affirme le porte-parole de Québec solidaire.

Celui-ci estime que son équipe est désormais beaucoup plus expérimentée et que son parti ne peut plus être considéré comme marginal.

Au cours des derniers jours, Gabriel Nadeau-Dubois a d’ailleurs entamé une tournée du Québec. Cette fin de semaine, il était du côté de Rimouski, où une annonce concernant le transport collectif est prévue lundi.

«Dans les dernières années, on a mis beaucoup d’argent en transport en commun à Montréal et à Québec. C’est bien, mais toutes les régions, en 2021, ont droit d’avoir du transport collectif abordable, confortable et efficace», mentionne GND.

«Rimouski, ce n’est pas un petit village. Ce n’est pas normal que Rimouski et toutes les municipalités de la région ne soient pas dotées d’un véritable système de transport collectif» ajoute-t-il.

