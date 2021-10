Jackie Smith veut créer la surprise

Le Journal a eu un accès privilégié et sans filtre à chacun des candidats à la mairie, pendant une journée. Mardi, nos journalistes ont accompagné Jean-François Gosselin, Bruno Marchand et Marie-Josée Savard sur le terrain. Mercredi, ils ont accompagné Jean Rousseau et Jackie Smith. Nous vous offrons aujourd’hui un aperçu des coulisses de la campagne électorale municipale, à Québec.

Pour espérer créer la surprise dans la course à la mairie de Québec, Jackie Smith a prévenu son conjoint qu’il sera « quasiment monoparental » durant la campagne électorale.

• À lire aussi: Marie-Josée Savard: la joueuse d’équipe

C’est dans un grand éclat de rire que la cheffe de Transition Québec, qui fêtera bientôt ses 40 ans, fait cette confidence au Journal en parlant de son quotidien bien rempli.

La journée a commencé très tôt pour la jeune mère de famille qui a dû se réveiller, en pleine nuit, pour soigner la grippe de son garçon de trois ans. À 7 h 30, elle est déjà devant une école primaire de Limoilou pour distribuer les brochures de son parti. Les discussions avec les parents d’élèves sont animées. On lui parle de sécurité routière et de poubelles qui débordent dans des parcs. Elle en prend bonne note, mais elle doit rapidement s’éclipser à bord d’une voiture Communauto.

Il est 10 h et Jackie Smith n’a pas encore eu le temps de commander son café. Une rencontre virtuelle sur Zoom avec une corporation de développement communautaire s’éternise. Entre temps, la cheffe se fait philosophe en glissant quelques mots au Journal : « Je regarde ma photo dehors sur les pancartes électorales. Ça me gêne et ça me fait un peu rire. Moi, je n’ai pas encore mangé. Je n’ai pas bien dormi et je ne suis pas bien peignée. Je suis une personne extrêmement imparfaite », lance-t-elle.

Celle qui milite depuis des années dans les cercles de gauche de Québec dit prendre modèle sur les victoires inattendues des solidaires Catherine Dorion et Sol Zanetti lors du dernier scrutin provincial. « J’aime bien Sol. Il est vraiment fin et intelligent. Il a de bonnes idées, mais il ne va jamais gagner », se disait-elle juste avant l’élection de 2018.

Une militante

Pour emboîter le pas aux « vedettes » solidaires, elle se concentre sur son annonce de 13 h 30. Elle sait que plusieurs de ses éléments la distinguent des autres partis municipaux. La gratuité du transport, la lutte contre le troisième lien et la volonté de réserver le pont de Québec au transport en commun et aux cyclistes sont ses « marqueurs forts ».

Au point de presse, les représentants de quatre médias sont présents. C’est déjà une victoire pour le parti qui se bat pour attirer l’attention des journalistes.

Se décrivant tout d’abord comme une militante, Jackie Smith ne perd pas de temps après le point de presse. Elle se rend au Hilton pour soutenir les salariés en grève puis elle enfourche son vélo pour s’entretenir avec un organisme qui s’inquiète de l’impact environnemental de la Zone d’innovation du littoral est.

Concentrée et posant des questions pointues, Mme Smith, qui fait de l’urgence climatique sa priorité, est comme un poisson dans l’eau dans ce genre de rencontres.

19 sur 21

Les militants de Transition Québec déplorent souvent que les médias n’accordent pas assez d’attention à leur parti. À leurs yeux, cela fait en sorte que leurs candidats aux postes de conseillers municipaux sont pratiquement inconnus du grand public. Le Journal s’est livré à un petit exercice en demandant à Jackie Smith de nommer ses 21 candidats dans les districts. Malgré ses efforts, la cheffe a toutefois oublié les noms de deux membres de son équipe. Tout en faisant son mea culpa, elle a plaidé la courte nuit causée par la grippe de son petit garçon.

Genre

La cheffe Smith a également dû faire un autre acte de contrition ces derniers jours à cause d’une mauvaise réponse. Elle a d’abord affirmé, en point de presse, que Transition Québec présentera une équipe paritaire. Elle a ensuite acquiescé lorsqu’on lui a demandé si l’équipe sera bien composée de 11 hommes et de 11 femmes. Mais sa réponse a visiblement suscité un certain malaise chez les troupes, puisque le parti a rapidement envoyé ce rectificatif. « Transition Québec présente une équipe paritaire composée de plus de 50 % de femmes, ainsi que de personnes issues de minorités sexuelles et de genre », a-t-on rectifié.