Jean-François Gosselin: 24 heures à un rythme de hockeyeur

Le Journal a eu un accès privilégié et sans filtre à chacun des candidats à la mairie, pendant une journée. Mardi, nos journalistes ont accompagné Jean-François Gosselin, Bruno Marchand et Marie-Josée Savard sur le terrain. Mercredi, ils ont accompagné Jean Rousseau et Jackie Smith. Nous vous offrons aujourd’hui un aperçu des coulisses de la campagne électorale municipale, à Québec.

Le rythme d’une journée avec Jean-François Gosselin ressemble fort à une partie de hockey. Aux moments intenses de présence sur la glace succèdent des périodes de repos et de fausse tranquillité. Le calme apparent précède souvent la tempête à venir.

Le chef de Québec 21 a beau être un candidat sérieux à la mairie de Québec, la priorité en ce mardi matin chez les Gosselin est très terre à terre. « Le but, c’est d’embarquer dans la voiture à 7 h 15 pour aller à l’école. Si on part dix minutes en retard, on va rester pris dans le trafic », explique le père de cinq enfants en gardant les yeux rivés sur sa tablette.

Pendant qu’il consulte sa revue de presse, sa conjointe prépare les boîtes à lunch des enfants et tente de calmer les deux chiens – Cody et Luna – qui courent dans tous les sens.

Ce n’est qu’une fois les enfants déposés à l’école que le chef peut repasser à la maison pour avaler son déjeuner habituel : deux rôties au beurre d’arachide et à la confiture de fraise. « J’ai assez de décisions à prendre dans une journée. Je n’ai pas envie de devoir en plus réfléchir à ce que je mange chaque matin », glisse-t-il en riant.

Le fond et la forme

Vers 8 h 15, son attachée de presse arrive. Elle parle de l’agenda de la journée, mais elle s’assure également que l’homme politique porte un pantalon et une chemise aux couleurs bien agencées. Elle sait qu’en politique, la forme est aussi importante que le fond. « S’il passe à la télé avec une tache sur la chemise, penses-tu vraiment que les gens vont écouter ce qu’il a à dire ? », demande-t-elle sans attendre de réponse.

Après une rencontre avec un citoyen, il faut désormais se rendre au local électoral du parti qui est pratiquement désert en ce matin frisquet. Le chef y passe quelques coups de fil avant d’aller dans un Tim Hortons où il s’amusera à servir les clients à la demande du propriétaire qui est également un de ses amis. Mais à cause du masque obligatoire, peu de personnes semblent le reconnaître. Pis encore, l’expérience tourne court après une panne du tableau qui affiche les commandes au volant.

Photo Taïeb Moalla

La tempête

Sur l’heure du midi, alors que tout semble tranquille, une déclaration sur les taxes de Bruno Marchand, un de ses adversaires à la mairie, retient l’attention. À Québec 21, on a l’intuition que cette sortie constituera l’histoire du jour et il n’est pas question de rater l’occasion de s’engouffrer dans la brèche.

Un point de presse est convoqué à la hâte pour le milieu de l’après-midi. Il remplacera un rendez-vous pourtant prévu de longue date avec une association. Au téléphone, Jean-François Gosselin discute avec ses conseillers des « lignes » qu’il doit livrer. Le but est d’être clair, concis et percutant pour espérer « exister » dans la sphère médiatique où une nouvelle chasse l’autre à la vitesse de l’éclair.

Photo Taïeb Moalla

En fin de journée, pour décompresser, le chef se rend au gym d’un de ses candidats. Ce dernier lui a concocté un programme d’exercice intense de 30 minutes. « Je n’ai plus 20 ans ! », se lamente-t-il en riant.

Après le souper, la journée n’est pas tout à fait terminée. Un porte-à-porte est prévu et à son grand plaisir, les citoyens rencontrés abordent presque systématiquement le thème du tramway et du métro léger. Ça tombe bien pour celui qui veut faire de cet enjeu « la question de l’urne ».

L’art du porte-à-porte

Jean-François Gosselin, ancien député adéquiste, affectionne particulièrement l’exercice incontournable du porte-à-porte. Il dit avoir perfectionné cet art « à la bonne école » de Mario Dumont. « L’autre jour, un citoyen a chiffonné le document qu’on venait de lui remettre et il nous a claqué la porte au nez. Moi j’étais bien content ». Ah bon ? « Oui, oui. Ça veut probablement dire qu’il ne nous aime pas parce que tous ses voisins votent pour nous. En politique, il n’y a rien de pire que l’indifférence », explique-t-il.

Beau comme un cœur

En marge d’une rencontre dans un centre communautaire, le chef de Québec 21 remarque une salle remplie de personnes âgées qui jouent aux cartes. Il prend alors tout son temps pour saluer toutes les tables. L’accueil est bon, mais les discussions ne portent pas toujours sur les enjeux municipaux. « Je vote pour toi parce que tu es beau comme Justin Trudeau », lui lance une dame dans un éclat de rire. Jean-François Gosselin la remercie chaleureusement avant de chuchoter que « toutes les raisons (pour voter) sont bonnes ».

Flèche et autodérision

Depuis deux semaines, les discussions de la campagne électorale tournent régulièrement autour des propositions, parfois controversées, de Bruno Marchand, chef de Québec Forte et Fière. « Il est pire que nous autres en 2017, s’amuse Jean-François Gosselin en faisant preuve d’une certaine autodérision. Je sais ce qu’il vit. Lors de la campagne de 2017, les journalistes connaissaient parfois les dossiers de la Ville mieux que moi. »