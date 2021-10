La campagne au pas de course pour Bruno Marchand

Le Journal a eu un accès privilégié et sans filtre à chacun des candidats à la mairie, pendant une journée. Mardi, nos journalistes ont accompagné Jean-François Gosselin, Bruno Marchand et Marie-Josée Savard sur le terrain. Mercredi, ils ont accompagné Jean Rousseau et Jackie Smith. Nous vous offrons aujourd’hui un aperçu des coulisses de la campagne électorale municipale, à Québec.

La journée de Bruno Marchand commence avant 6 h et c’est en soulevant des poids qu’il entame ses premières réunions politiques du matin.

Le chef de Québec Forte et Fière (QFF) et candidat à la mairie est levé avant le soleil. Quand Le Journal le rejoint, vers 6 h, il s’est mis au courant des dernières nouvelles. Il a identifié les sujets municipaux sur lesquels il risque d’être questionné et affûte ses arguments. Si bien que lors de son premier appel à son attaché de presse, à 6 h 15, l’allure de la journée est déjà bien établie.

C’est en position de la planche, sur un tapis de yoga, qu’il discute ensuite au téléphone avec son directeur de campagne. La routine des exercices matinaux était déjà ancrée dans ses habitudes. Ces jours-ci, dit-il, le rythme est moins soutenu, deux à trois fois par semaine au lieu de quatre. Mais il y tient.

Photo Stéphanie Martin

Entre la réunion virtuelle avec sa task force de communications, composée de sept personnes, et le bol de céréales avalé en vitesse, la famille se réveille lentement.

Sa conjointe, Julie, sait que pour 52 jours au moins, elle doit le partager avec la politique. C’est un sacrifice auquel elle consent, voyant toute la passion qui l’anime, confie-t-elle. Ce qui ne l’empêche pas de trouver parfois que les journées sont un peu folles.

Vers 8 h, M. Marchand quitte sa maison de Sainte-Foy avec sa fille, qu’il conduit à l’école, alors que son fils n’est pas encore levé.

Journée chargée

La journée qui s’annonce est chargée : rencontres avec les candidats et des intervenants du milieu, point de presse, entrevue, réunion d’équipe.

Malgré tout, on ne sent jamais que c’est lourd pour le politicien. L’équipe qui l’entoure est jeune. Ses conseillers n’hésitent pas à recadrer le discours, à critiquer un choix de mot. Au retour d’une conférence de presse, où M. Marchand a surpris en annonçant une baisse de taxes au détour d’une question du Journal, son attaché de presse sourcille, appréhendant que le mot « taxes » soit encore une fois associé à « Marchand ». Le principal intéressé assume totalement.

Préparation

Après une entrevue éditoriale pour la télé, M. Marchand rencontre une association de commerçants, puis fait un court saut à la maison, où il prépare avec son équipe la conférence de presse du lendemain.

Québec 21 vient de l’accuser de lancer des promesses en l’air sur les taxes. Le candidat se sent « très à l’aise » dans cette position où il est la cible des attaques des adversaires. Pour lui, c’est signe qu’il est celui qui mène le bal.

Photo Stéphanie Martin

Dans cet horaire réglé au quart de tour, M. Marchand se réserve une période d’une heure pour aller courir avec son club de course à l’Université Laval, en fin de journée.

Un incontournable pour cet athlète qui tient à maintenir le rythme de l’activité physique. Il espère « peut-être avoir le temps de regarder District 31 en famille », avant de repartir pour un long caucus réunissant tous ses candidats et qui ne se terminera que tard en soirée.

Anticiper les questions des journalistes

Avant de se pointer devant les micros pour une conférence de presse, Bruno Marchand et son équipe font une répétition générale. Les membres de la garde rapprochée jouent le rôle des journalistes et mitraillent le chef de questions. Les réponses sont spontanées et parfois, on resserre un message, ou on suggère d’appuyer sur une attaque dirigée vers un adversaire. Devant les médias, M. Marchand n’a pas de discours écrit d’avance. Il prend d’ailleurs très peu de notes durant la journée. On utilise la même méthode avant une entrevue éditoriale accordée à la télé. Le candidat estime que ce format de longue entrevue permet plus d’« authenticité » qu’un point de presse. En revanche, les débats à venir sont « un exercice plus compliqué » et plus stressant, dit-il, où il faut trouver l’équilibre entre les réponses aux attaques des adversaires et la présentation de ses propres idées. « Il faut trouver le bon ton. »

Le « rêve » d’une ville plus efficace

Un mot revient souvent dans la bouche de Bruno Marchand : le « rêve ». Pour des quartiers plus animés, pour une ville plus transparente, par exemple. « C’est une chose de rêver, mais c’en est une autre de le réaliser », convient M. Marchand. Un de ses rêves est de rendre plus « agile » la machine municipale. Il se fait le pourfendeur de la lourdeur bureaucratique. Il est convaincu d’être l’homme de la situation pour rendre plus efficace l’administration de la Ville et éliminer les petits irritants qui exaspèrent les citoyens et les commerçants. À un moment, un interlocuteur du milieu des affaires lui sert un avertissement : attention, une fois que les politiciens sont confrontés à la réalité, c’est souvent là que « la vague casse » et balaie même les meilleures intentions. Des paroles qui n’ébranlent pas une seconde l’assurance du candidat à la mairie.

Les quartiers à l’honneur

La mise en valeur des quartiers est un thème central de la campagne de QFF et cela se concrétise jusque dans le choix des lieux pour les rencontres du caucus qui réunit toute l’équipe, une fois par semaine, dans un quartier différent. Mardi, c’était dans Les Saules. L’atmosphère est fébrile. On se félicite du succès du premier rassemblement partisan, qui a affiché complet. Les candidats n’ont que des bons mots pour leur chef, qui a su galvaniser les troupes. Les blagues fusent, on souligne les meilleurs coups de la semaine. Mais on est rapidement rattrapé par la délicate question des activités de financement, qu’on doit organiser avec des contraintes qui limitent le nombre de personnes admises et, potentiellement, l’accès aux donateurs de la première heure. Pour un nouveau parti, le financement est le nerf de la guerre. Les opinions divergent. Bruno Marchand devra clore la discussion, avec promesse de prendre en considération les suggestions de chacun dans la décision à venir.