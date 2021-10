La chasse est plus populaire que jamais

La pandémie a fait exploser le nombre de permis de chasse au Québec à des niveaux inégalés jusqu’ici.

« J’ai remarqué une hausse incalculable de chasseurs. Ça fait depuis que je suis toute petite que mon père m’emmène à la chasse et honnêtement, je n’ai jamais vu autant de gens dans le bois », note Marie-Ève Auclair, 25 ans, qui chasse près de Parent, au nord de La Tuque.

Les statistiques du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs parlent d’elles-mêmes : 542 704 permis de chasse ont été vendus cette année aux résidents du Québec. Un nombre jusqu’ici inégalé.

Et dans les pourvoiries et les zones d’exploi-tation contrôlée (ZEC) de la province, les demandes de séjours de chasse explosent.

« On n’a jamais été complet pour le petit gibier, mais cette année, on refuse trois ou quatre clients par jour. On n’a jamais vu ça ! C’est fou ! » lance Bruno Caron, président de la Fédération des pourvoiries du Québec et propriétaire de la pourvoirie Waban-Aki, au sud de La Tuque.

Même chose à la Sépaq, où le nombre d’inscriptions pour participer au tirage des forfaits de chasse, offerts en nombre limité, a augmenté de plus de 40 % cette année, assure le porte-parole Simon Boivin.

Le respect de la nature

« Je ne suis pas surpris par ces chiffres », signale Joël Cormier, 52 ans, agronome et cofondateur du regroupement Chasse Québec.

« On voit beaucoup de personnes qui font un retour à la chasse, de nouveaux adeptes, parce que c’est une activité de plein air qui permet un contact avec la nature, ce que beaucoup de gens cherchent en [temps de] pandémie », explique-t-il.

Mélanie L. Dion, de Lanaudière, qui chasse le petit et le gros gibier depuis l’âge de 16 ans, constate aussi l’enthousiasme pour cette activité.

Selon elle, ça ne serait pas étranger au mouvement d’autonomie alimentaire qu’a suscité la pandémie, selon elle.

« C’est le phénomène d’aller faire son épicerie en forêt. On réalise qu’on peut prélever nous-même la viande que l’on consomme, ce qu’on mettra dans notre assiette. Les gens sont de plus en plus sensibles à ces enjeux », souligne la femme de 37 ans.

Le biologiste à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (Fédécp), Michel Baril, rappelle également que « la chasse demeure une activité respectueuse de l’environnement qui permet aux populations de gibiers de rester stables ».

Nouveaux chasseurs

À la Fédécp, on observe une demande très forte de séjours en forêt, provenant surtout de nouveaux chasseurs. À titre d’exemple, quelque 22 000 personnes ont suivi un cours d’initiation à la chasse à l’arc ou à l’arbalète en 2020, par rapport à 8500 en 2019.

« On constate l’engouement surtout chez les jeunes de 20 à 30 ans. On reçoit des demandes tous les jours », ajoute Maxime Asselin, 32 ans, cofondateur de la pourvoirie de chasse aux oiseaux migrateurs La Cache Outfitters.