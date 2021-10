Marie-Josée Savard: la joueuse d’équipe

Le Journal a eu un accès privilégié et sans filtre à chacun des candidats à la mairie, pendant une journée. Mardi, nos journalistes ont accompagné Jean-François Gosselin, Bruno Marchand et Marie-Josée Savard sur le terrain. Mercredi, ils ont accompagné Jean Rousseau et Jackie Smith. Nous vous offrons aujourd’hui un aperçu des coulisses de la campagne électorale municipale, à Québec.

À la maison comme à la permanence de son parti, c’est en travaillant en équipe que Marie-Josée Savard assume ses rôles de mère et de candidate à la mairie de Québec.

Au petit matin, la famille passe avant la politique dans la demeure ancestrale de Sainte-Foy où elle habite avec son conjoint, leurs deux enfants de 12 et 14 ans et leur chienne Léa. Le couple se lève vers 6 h et se partage la préparation des déjeuners et des lunchs.

Marie-Josée Savard accueille le représentant du Journal un peu avant 7 h 30, juste après son entraînement quotidien. La candidate monte sur son vélo stationnaire tous les matins durant une trentaine de minutes, sauf quand l’horaire professionnel ne le permet pas. « Ça me donne de l’énergie. Quand je ne le fais pas, je le sens. »

C’est son époux qui est chargé d’aller reconduire les jeunes adolescents à l’école. « C’est vraiment un travail d’équipe » qui permet de concilier famille et campagne, explique Mme Savard. « Les enfants sont plus autonomes et j’ai un conjoint qui est super présent. On se lance là-dedans parce qu’on est bien entourés. »

Approche différente

Tout au long de la journée, cette notion d’équipe transpire aussi dans ses occupations de chef du parti que lui a léguées Régis Labeaume. La dauphine du maire sortant donne le ton, mais cherche à valider ses idées auprès de ses collègues et à les impliquer dans les décisions. Par rapport à son prédécesseur, le cadre est moins rigide et « c’est une approche différente », confirme Mme Savard.

À 8 h, elle se sert un deuxième (et dernier) café et s’assoit derrière son bureau, toujours à son domicile. C’est ici qu’elle lit sa revue de presse, essaie d’anticiper les questions des journalistes et se documente sur les dossiers du jour. Au téléphone, elle discute de l’agenda et de stratégie avec son directeur de campagne, Patrice Drouin. Elle évoque un engagement et s’interroge sur le moment de le dévoiler pour avoir le plus d’impact : lors d’une annonce ou en débat ?

Les activités s’enchaînent ensuite à un rythme plus soutenu. D’abord à l’hôtel de ville, où son parti dépose officiellement ses candidatures ce jour-là, puis à son local électoral de Saint-Sauveur, où travaillent un petit nombre d’employés.

Photo Dominique Lelièvre

Avec sa garde rapprochée, elle prépare une conférence de presse qui aura lieu le lendemain au sujet de l’accès au fleuve et de réaménagements dans l’est de la Ville. Les candidats Claude Villeneuve, Isabelle Roy et Suzanne Verreault sont présents et font état de certaines demandes et insatisfactions entendues sur le terrain. « On amène notre feedback », dit Mme Verreault.

« Bel équilibre »

L’après-midi est consacré à une visite des installations du YMCA Saint-Roch et à une rencontre virtuelle avec des citoyens. Puis l’heure de retrouver les siens à la maison sonne vers 17 h 30.

Photo Dominique Lelièvre

« Jusqu’à présent, je fais encore le souper tous les soirs, sinon c’est prêt et ils font réchauffer. Sincèrement, on a trouvé un bel équilibre », estime Mme Savard, qui termine la soirée par des lectures en lien avec ses fonctions au comité exécutif de la Ville et en révisant son allocution du lendemain.

L’importance du terrain

En notre présence, lors d’une visite du YMCA Saint-Roch, Marie-Josée Savard a pu être témoin de l’exceptionnelle reprise en main d’un ancien itinérant qui travaille aujourd’hui pour cet établissement, mais aussi des enjeux complexes de cohésion sociale qui persistent dans le quartier. Un usager agité du refuge Lauberivière, situé devant le YMCA, a notamment attiré son attention. Deux policières attitrées à des patrouilles communautaires lui ont également fait part de leur réalité, lors d’une rencontre fortuite sur la rue du Pont. « Je pense qu’une campagne électorale, ça sert à ça aussi. C’est d’aller voir les organismes, les écouter, les entendre », soutient la cheffe et candidate, se disant encouragée par la synergie entre les organismes communautaires et les autorités policières et sanitaires.

« C’est vraiment ma campagne »

Figure omniprésente de la politique municipale depuis 14 ans, Régis Labeaume arrive malgré tout à se tenir assez loin de la campagne de sa dauphine, selon cette dernière. « C’est vraiment ma campagne électorale et sérieusement, il est très, très, très respectueux. [...] Il ne joue pas au gérant d’estrade, vraiment pas. Par contre, si j’en ressens le besoin, je peux l’appeler et il est toujours disponible. [...] J’ai une belle autonomie », indique Mme Savard, qui lui a succédé à la tête du parti qu’il a fondé. Jeudi dernier, en marge d’un point de presse, le maire sortant tenait d’ailleurs un discours semblable : « Marie-Josée, elle fait ses affaires. Des fois, elle me consulte. On se parle quand même tous les jours, mais quand elle arrive avec un engagement, elle ne me demande pas la permission, elle me l’apprend, tout simplement ! »

Conseillère jusqu’au bout

Les responsabilités de Marie-Josée Savard au conseil municipal et au comité exécutif de la Ville de Québec continuent de la suivre même en campagne électorale. Lors de notre reportage, elle a d’ailleurs assisté à une séance d’information virtuelle pour les citoyens de la rue Saint-Félix à Cap-Rouge, dans le district qu’elle représente, au sujet de la sécurité routière. Une dense lecture de documents l’attendait aussi en soirée en préparation de la séance du comité exécutif prévue le lendemain. « Avant d’être vice-présidente [du comité exécutif] et avant d’être candidate à la mairie, je suis d’abord conseillère municipale. C’est mon premier rôle. Pour moi, c’est important. Je me suis engagée en 2017 avec ces gens-là et je ne les laisserai pas tomber », mentionne-t-elle.

Photo Stevens LeBlanc

Journal de Québec

Photo Taïeb Moalla

Photo Stéphanie Martin

