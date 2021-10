La politique, un défi pour les candidats issus de la diversité

Bien que les barrières tombent peu à peu, la politique municipale reste encore un défi pour les candidats issus de la diversité. À l’approche des élections, certains tentent d’apporter leur contribution pour changer la donne.

«Pour moi, le saut en politique, ç’a été de me dire que c’est un fantastique levier qu’on peut utiliser pour amplifier ce qu’on fait déjà sur le terrain», confie Emilia Tamko, qui est candidate pour Ensemble Montréal dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Née dans les banlieues parisiennes, de parents d’origine camerounaise, elle a immigré vers le Québec avec son conjoint afin que son fils n’ait pas à vivre ce qu’elle a dû affronter. Après quelques années dans la métropole, Mme Tamko a choisi de se lancer en politique municipale.

«Le gouvernement de proximité qu’est la municipalité m’a plus intéressée, puisque c’est l’environnement immédiat des gens qui conditionne leur état de santé», explique-t-elle.

Elle n’est pas la seule à avoir choisi de se lancer pour cette raison. Se présentant avec le Mouvement lavallois dans Saint-Vincent-de-Paul, Annick Senghor souhaite redonner à la communauté, après avoir passé plus de 13 ans au Canada.

Bien qu’elle soit née au Sénégal, son histoire débute dans la province. «Mon père est Sénégalais et ma mère est Haïtienne, et ils se sont rencontrés ici. J’ai une histoire d’amour avec le Québec qui dépasse ma naissance», révèle-t-elle.

Mme Senghor admet qu’elle appréhende les inévitables commentaires négatifs à venir, qui sont un fléau présentement. Et ce, malgré qu’elle estime être bien soutenue par son parti.

«Je ne suis pas quelqu’un qui baisse les bras. Je pense que je les affronterais. Il faut se mettre debout et prendre sa responsabilité personnelle, mais la société a aussi une responsabilité de dire "non" et de dénoncer», croit-elle.

Des difficultés

Sacha-Wilky Merazil, lui, avait fait campagne à Montréal-Nord, avec l’équipe de Projet Montréal, en 2017. Il préférait faire du porte-à-porte le jour, même si beaucoup s’absentaient pour travailler, afin d’éviter les complications liées à ses origines haïtiennes et à sa couleur de peau.

«Des fois, on ne m’ouvrait pas la porte lorsqu’on voyait que j’étais Noir, ou même, on me menaçait d’appeler la police», se désole-t-il.

«Pour nous, les personnes asiatiques, il y a eu deux pandémies: celle de la COVID et celle du racisme envers les personnes asiatiques», rappelle pour sa part Daniel Tran, qui avait lui-même été victime d’un acte haineux dans les débuts de la crise.

Le jeune trentenaire, né dans la métropole de parents vietnamiens, se porte candidat pour Projet Montréal dans le district de Peter-McGill, où il espère prendre la relève de Cathy Wong.

M. Tran confie avoir été surpris de la vitesse à laquelle les commentaires négatifs sont arrivés après l’annonce de sa candidature, mais il préfère plutôt être reconnaissant de l’encadrement que lui offre son parti.

«Le plus important, c’est que oui, il y a des incidents qui arrivent, mais la grande majorité des gens sont super bienveillants et ils ont envie d’avoir des conversations et de trouver des solutions», estime-t-il.

Des propos qui rejoignent Abdelhaq Sari, conseiller municipal pour Ensemble Montréal. Lui-même avait dû se tourner vers le SPVM à la suite de menaces. Malgré tout, il estime que, dans son ensemble, la société est plutôt tolérante face à la diversité, bien que certains commentaires puissent être dérangeants.

«Ça ne peut pas être une raison pour laisser la chaise vide. Ça peut être un peu plus difficile, mais il faut avoir une certaine résilience, une passion pour la politique, et ça va bien aller», croit-il.

Un futur prometteur

Pour Danielle Pilette, professeure à l’UQAM et spécialiste en politique municipale, l’une des principales difficultés auxquelles sont confrontés les candidats issus de minorités est liée aux circonscriptions dans lesquelles ils se présentent.

«Il y a des territoires où les orientations politiques sont assez stables. Ce ne sont pas des comtés qui sont gagnables par différents partis», explique-t-elle, donnant en exemple le nord-est de la ville.

«Plus ils veulent représenter leur communauté, plus ils s’enferment dans un territoire qui ne change à peu près jamais d’allégeance», renchérit-elle, ajoutant que, souvent, ces candidats sont également plus loin des réseaux de pouvoir et reçoivent également des circonscriptions moins attrayantes où les chances de victoires sont maigres.

Néanmoins, elle s’attend à ce que la situation change dans un avenir rapproché, grâce aux différentes plateformes technologiques.

«Les candidats de la diversité sont en train de se construire de très bons réseaux, et ils sont très aidés par les médias sociaux. Ils vont être la première génération à en bénéficier. Ils ont beaucoup de capital technologique», remarque la professeure, qui estime que le changement devrait être particulièrement visible dans un horizon de cinq à dix ans.