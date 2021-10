«Le cœur a ses raisons», toujours aussi délicieux

Comme dans tout bon «soap», Brett, Criquette, Brad et Ashley ne sont pas réellement disparus. Ils ressurgissent ces jours-ci d’outre-tombe dans les rediffusions, à Unis TV, du «Cœur a ses raisons», toujours aussi délectable d’absurdité 15 ans après sa création.

Marc Brunet («Like-moi!», «Les bobos», «3600 secondes d’extase») était l’auteur du «Cœur a ses raisons», ces fabuleux délires en tranches de 30 minutes impliquant un Marc Labrèche et une Anne Dorval au sommet de leur art comique, ainsi que tout ce que le bottin de l’Union des artistes compte de géants acteurs québécois (Sophie Faucher, Pascale Bussières, James Hyndman, Élise Guilbault, Guylaine Tremblay, Patrick Huard et même le regretté Albert Millaire).

De 2005 à 2007, on a suivi les soubresauts de l’empire de beauté Montgomery, de ses héritiers «bons» ou «méchants» (les jumeaux Brett et Brad, et Criquette et Ashley) qui finissaient par combattre une épidémie de poux ou par partir en safari dans la jungle pour retracer l’un des leurs... Entre autres fantaisies!

PHOTO COURTOISIE / Unis TV

Encore aujourd’hui, les plus jeunes découvrent le produit par bribes sur YouTube et craquent pour son ton aussi déjanté que bon enfant. Et l’intérêt y est encore, signale Marc Brunet.

«La télé est quand même quelque chose d’assez éphémère en général, expose ce dernier. Qu’une émission fasse encore autant rire après tout ce temps, c’est très valorisant. C’est quand même exceptionnel.»

«Dans une carrière qui dure sur plusieurs décennies, il y a toujours des moments charnières, des points marquants; "Le cœur a ses raisons" est l’un des points principaux de mon parcours à moi. "Like-moi" et "Les bobos" ont aussi beaucoup fonctionné, mais, avec "Le cœur a ses raisons", c’est la première fois que j’écrivais une émission tout seul. Ç’a donc une place spéciale dans mon cœur», a continué le maître de l’humour décalé.

PHOTO COURTOISIE / Unis TV

D’abord au «Grand Blond...»

Les plus mordus se souviendront que c’est au «talk-show» de Marc Labrèche, «Le Grand Blond avec un show sournois», à TVA, qu’était d’abord né, sous forme de courtes saynètes, le clan Montgomery et son entourage bizarroïde, incluant la pauvre domestique Madge (Michèle Deslauriers), qu’on frappait à tout propos et lançait dans le sapin de Noël sans ménagement, la redoutable femme d’affaires aux sombres desseins Becky Walters (Pascale Bussières), l’imbu de lui-même lecteur de nouvelles Ridge Taylor (Pierre Brassard), la drôle de détective Britany Jenkins (Élise Guilbault) et autres figures rigolotes.

Marc Labrèche et ses troupes ne faisant rien comme les autres, l’équipe du «Grand Blond...» souhaitait apporter un vent de fraîcheur à la formule traditionnelle du «talk-show» et intégrer les invités d’une manière originale dans l’émission quotidienne de fin de soirée. Marc Brunet a donc créé cette parodie de roman-savon télévisé américain, à la «Top Modèles» ou «Feux de l’amour», où se retrouvaient tous les clichés du genre, mille fois exagérés: les regards perçants, les retournements spectaculaires sans queue ni tête...

PHOTO COURTOISIE / Unis TV

Les vignettes ont rapidement obtenu du succès. En moins de temps qu’il n’en faut pour crier «Abindin d’infint» ou pour glisser sur un drap de satin, les vedettes québécoises faisaient le pied de grue pour avoir leur personnage dans cette fiction qui n’avait pas encore d’équivalent au petit écran d’ici. Et qui constituait, on peut le deviner, un plaisir à jouer.

Au total, une quarantaine de «sketchs» du «Cœur...» ont été produits en trois ans du «Grand Blond...». Derrière les folies, une «histoire» – pour peu qu’on puisse désigner ainsi cette mince trame narrative ! – reliait quand même les capsules entre elles.

«Si on est généreux, on peut dire que oui, pouffe Marc Brunet. C’était vraiment la recette du "soap": il y avait une ligne conductrice qui était là, mais c’était vraiment tiré par les cheveux. Je ne me rappelle même plus ce que c’était... (rires).»

Par exemple, de mémoire, le créateur n’est plus trop certain si la naïve Criquette et son abondante poitrine étaient bel et bien déjà de la partie aux premiers balbutiements du «Cœur a ses raisons», mais il se souvient que le personnage était au cœur d’un enlèvement qui déclenchait toute l’intrigue.

PHOTO COURTOISIE / Unis TV

PHOTO COURTOISIE / Unis TV

Entente rapide

Quand le «Grand Blond avec un show sournois» a pris fin, il était évident, tant du côté de TVA que du producteur Zone 3, de Marc Brunet et de Marc Labrèche, que le filon du «Cœur a ses raisons» n’était pas épuisé, et qu’il y avait matière à en créer une série à part entière.

«Ç’a été l’un des "pitchs" les plus rapides de ma carrière, précise Marc Brunet en référence à sa rencontre de l’époque avec TVA. Ça n’avait pas été une vente très difficile!»

Marc Brunet s’est alors amusé à grossir les caricatures, à mettre l’emphase sur le jeu physique, aidé par le talent et la générosité des comédiens.

«On regardait le plateau de cette série pendant des après-midis de temps, et on n’en revenait pas, de la qualité des interprètes. C’était insensé que d’aussi grands acteurs se prêtent à ce jeu absurde-là, juste par pur plaisir. On n’avait jamais de misère à trouver du monde. Marc et Anne nous disaient souvent avoir rencontré des gens, dans une soirée ou une première, et que telle ou telle personne aimerait jouer dans l’émission. Quand ça adonnait, ça nous faisait plaisir de les accueillir.»

PHOTO COURTOISIE / Unis TV

Une nouvelle mouture?

On a souvent demandé à Marc Brunet si «Le cœur a ses raisons» pourrait revivre dans une mouture actualisée. Il en a déjà été question au fil des ans, a-t-il révélé. Mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres.

«Avec d’autres acteurs, ça serait impossible. Les performances de Marc, Anne et des autres comédiens étaient aussi importantes que les textes. C’était du grand jeu d’acteur, et ce n’est pas tout le monde qui peut faire ça. Jusqu’ici, ça n’a jamais adonné, parce que tout le monde a des projets à gauche et à droite. C’est difficile, de "ramasser" tout le monde, après tant d’années.»

PHOTO COURTOISIE / Unis TV

Téléréalités

D’ici à ce qu’on renoue – peut-être! – avec la communauté de Saint-Andrews, Marc Brunet planche sur une nouvelle fiction, un pastiche du monde des téléréalités et des influenceurs, qu’ICI Radio-Canada Télé devrait diffuser à l’automne 2022. Les auditions de recrutement des acteurs ont d’ailleurs déjà commencé.

«Ça sera plus pointu, et dans un autre style d’humour que "Like-moi!"», dévoile Brunet.