Le troisième lien, le «moins pire projet»

En évoquant le tunnel Québec-Lévis comme le « moins pire projet », François Legault démontre peut-être sa lucidité face à un projet sans assise solide, mais justifie en revanche très mal d’y investir des milliards de dollars puisés dans les poches des Québécois.

Le premier ministre avait surpris, après les élections fédérales, en affirmant que personne ne lui avait « présenté un meilleur projet » que le troisième lien. Il en a rajouté cette semaine en parlant du tunnel comme du « moins pire projet ».

La vérité, c’est que M. Legault est peut-être (enfin) en train de se rendre compte qu’il a été très mal conseillé dans ce dossier en acceptant d’en faire le projet phare pour la région de Québec.

Gouffre sans fond

Coincé, le gouvernement n’a toujours pas démontré le besoin justifiant le tunnel, et, pire, n’a toujours pas chiffré les coûts avec exactitude.

Plusieurs autres solutions pourraient pourtant être mises de l’avant, mais la CAQ ferme les yeux, s’accrochant à son projet dogmatique.

Le « moins pire projet », qui deviendrait l’un des plus profonds au monde et le plus long en Amérique du Nord, pourrait aussi bien devenir un gouffre sans fond pour les finances du Québec.

C’est d’autant plus vrai que la participation du fédéral est loin d’être acquise. Les libéraux de Trudeau n’ont jamais montré d’appétit et le Parti conservateur risque de passer les prochaines années à se reconstruire.

Saine gestion

Mais qu’à cela ne tienne, le « moins pire » des projets sera financé par Québec seulement, s’il le faut, a statué M. Legault. Talonné par les solidaires, il a aussi refusé de fixer une contribution maximale pour son gouvernement. Son ministre des Transports, François Bonnardel, a affirmé qu’il faudrait patienter jusqu’en... 2025 pour une idée plus précise des coûts.

Pour un parti qui se montrait si déterminé à s’atteler à une saine gestion des finances publiques, voilà qui sonne faux.