L’impression 3D, c’est aussi bon pour les maisons ici... jusque sur Mars

Un potentiel qu’on ne fait que commencer à découvrir. Imaginez, près de 1,6 milliard de personnes sont mal logées, des sans-abris en Occident jusqu’aux villages des pays pauvres ou en développement, selon Habitat for Humanity. La construction de solides maisons par d’immenses imprimantes mobiles ferait grandement baisser les coûts et augmenter leur accessibilité.

Pour résumer ce type de construction, l'imprimante injecte des couches superposées de lavacrete, un mélange de béton breveté, l'une après l'autre, en longs tourbillons, un matériau capable d’encaisser jusqu’à 6000 livres par pouce carré. Une maison peut être achevée en moins de 24 heures si on exclut la base de béton. L’imprimante est simplement contrôlée par une tablette et ne nécessite que trois ouvriers pour une petite maison.

Ces maisons peuvent tolérer des conditions extrêmes et celles qui ont été construites ont déjà résisté à un tremblement de terre de magnitude 7,4 dans la zone sismique de Nacajuca, au Mexique, où un village entier a été construit par une imprimante 3D.

À Nacajuca, un grand nombre de familles y vivaient avec seulement 125 $ par mois dans des logis ou abris de fortune où le sol est en terre battue sont relogés dans des maisons de 50 m2 avec deux chambres, une cuisine et une salle de bain finies, et la plomberie intérieure. Comme vous pouvez l’imaginer, celles-ci seront fabriquées avec une imprimante 3D de 3,3 m de haut.

Plus au nord, les maisons de 40 m2 (env. 400 pi2) dans une communauté d’Austin au Texas imprimées en 3D avec l'imprimante VulcanII du fabricant ICON, comportent une chambre à coucher, une salle de bain, une cuisine complète et un salon.

Même des maisons de luxe

Toujours à Austin, un lot de quatre maisons imprimées 3D ont vite trouvé preneurs dans ce marché où les maisons libres sont rarissimes. Ces quatre habitations sont plus sûres et plus résistantes, conçues pour mieux résister aux incendies, aux inondations, au vent et à d’autres catastrophes naturelles que les maisons conventionnelles.

Un procédé pour la construction sur la Lune et sur Mars

Dans le domaine spatial, la NASA étudie la faisabilité d’utiliser l’impression 3D pour construire les premiers habitats sur la Lune et sur Mars. Lorsque les humains arriveront au point où la colonisation de Mars sera une possibilité imminente, la NASA prévoit d'envoyer des robots sur la planète pour rassembler des matériaux et imprimer en 3D les habitats afin qu'ils soient prêts à accueillir les gens à leur arrivée.

Pour éviter de transporter les matériaux depuis la Terre, la firme SpaceFactory prévoit utiliser ceux disponibles sur la planète rouge en mettant au point un plastique de type polylactide polymère renforcé de fibres de basalte extraites des roches martiennes qui sont largement disponibles, ce qui en ferait un matériau résistant doté d’un excellent isolant naturel.

Au Centre spatial Johnson de la NASA à Houston, ICON a conçu un habitat de 170 m2 imprimé en 3D où un équipage de quatre personnes sera isolé pour simuler une mission habitée sur Mars qui débutera à l’automne 2022.

Les tâches de l'équipage de ce projet appelé Mars Dune Alpha peuvent inclure la participation à des recherches scientifiques, l'utilisation de la réalité virtuelle et de commandes robotiques, ainsi que des délais de communication.

Il est rare de voir une technologie s’appliquer à autant d’utilisations, mais l’impression 3D est assurément l’une de celle-là.