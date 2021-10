Nostalgie télé : Catherine Girard-Audet épatée par le chemin parcouru

Sa plume adulée par des milliers d’adolescentes, l’univers de sa Léa Olivier transposé avec succès au petit écran, Catherine Girard-Audet connaît mieux que quiconque l’importance d’offrir aux jeunes un contenu culturel de qualité. L’autrice plonge avec nous dans ses souvenirs télévisuels et pose un regard approbateur sur les émissions jeunesse d’aujourd’hui.

Catherine, quelles émissions jeunesse t’ont marquée?

«Quand j’étais petite, j’adorais le Canal Famille. J’avais un faible pour "L’oiseau Bleu", "Les Trois Mousquetaires", "Belle et Sébastien", "Rémi", "Hutchi", "Maya l’abeille". Mais, avec le recul, je réalise que plusieurs des personnages principaux étaient orphelins, ce qui est tellement triste! C’est peut-être pour ça que j’aimais autant "Passe-Partout"! C’était plus joyeux! Puis, ado, je suis tombée dans la génération "Watatatow", alors c’est sûr que ç’a marqué ma jeunesse! Je suivais les aventures tous les jours!»

Quels sont tes plus beaux souvenirs d’enfance liés au petit écran?

«Évidemment, l’heure "Passe-Partout". C’était magique! Et aussi les "bonshommes" du samedi matin, comme "La bande à Picsou" et "Tic et Tac"».

Regardais-tu beaucoup la télévision quand tu étais enfant et adolescente?

«Honnêtement, oui. C’était avant l’arrivée des réseaux sociaux et du "streaming", alors on regardait beaucoup plus la télé qu’aujourd’hui. Et, comme j’ai deux frères et une sœur plus vieux que moi, j’avais aussi le droit de regarder des émissions plus "adultes", le soir, comme "Chambres en ville", "Lance et compte" et "Les Filles de Caleb".»

Y a-t-il un personnage qui t’a influencée?

«J’étais complètement obsédée par les rebondissements amoureux entre Ovila et Émilie dans "Les Filles de Caleb". J’étais très jeune à l’époque, mais j’ai dû voir les reprises plusieurs dizaines de fois. Émilie Bordeleau est un personnage féminin très fort, qui a eu un impact sur moi. Comme j’ai grandi à Québec, "Lance et compte" a aussi eu une importance particulière pour les nostalgiques des Nordiques!»

Y a-t-il un thème musical d’émission jeunesse qui te reste en tête encore aujourd’hui?

«"Passe-Partout", évidemment. Je connais encore la plupart des chansons par cœur!»

Que penses-tu de la télévision jeunesse d’aujourd’hui?

«Comme ma série de romans a été adaptée à l’écran, je suis bien placée pour dire que la télé jeunesse s’adapte bien aux courants qui marquent les jeunes. On vise aussi le "streaming", ce qui est tout à fait pertinent à l’ère d’aujourd’hui. On y voit aussi beaucoup plus de diversité, que ce soit au niveau ethnoculturel, corporel, sexuel ou d’identité de genre, et c’est primordial en 2021. Je crois en effet que c’est essentiel non seulement de sensibiliser les jeunes aux enjeux qui priment aujourd’hui, mais aussi d’être fidèle à leur réalité, qui mise beaucoup plus sur l’ouverture, sur la découverte de soi et sur le non-jugement. C’est extraordinaire de voir le chemin parcouru en si peu de temps!»

Catherine Girard-Audet lancera le 15e tome de ses romans «La vie compliquée de Léa Olivier» le 11 novembre prochain. La deuxième saison de la série télévisée du même titre sera disponible sur Club illico en 2022.