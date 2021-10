Rappel de 2 lots d’Advil Rhume et Sinus

Deux lots d’«Advil Rhume et Sinus Jour/Nuit Duo pratique» sont actuellement rappelés en raison d’une erreur d’étiquetage sur les plaquettes alvéolaires.

Le papier d’aluminium au dos de la plaquette est tourné à l’envers et mal aligné, de sorte que les comprimés de nuit sont étiquetés comme étant des comprimés de jour, alors que certains comprimés de jour sont étiquetés comme des comprimés de nuit.

La prise d’un comprimé de nuit, pouvant causer de la somnolence, peut avoir des conséquences négatives potentiellement graves pour la santé lorsque la vigilance est de mise, par exemple lors de la conduite de véhicules à moteur ou de l’utilisation de machinerie lourde.

Elle peut également avoir des conséquences potentiellement graves sur la santé des personnes qui ont pris d’autres sédatifs ou tranquillisants, qui ont consommé de l’alcool et qui sont des personnes âgées.

Les produits touchés (ER2072, ER2069, date d’expiration: 2023-02) sont distribués au Canada depuis juillet 2021. Le rappel touche un lot de boîtes de 18 comprimés et un lot de boîtes de 36 comprimés. Santé Canada surveille le rappel et la mise en œuvre des mesures correctives et préventives nécessaires de la société.

Rappelons que les comprimés de jour et de nuit sont de formes et de couleurs différentes. Le comprimé de jour est beige, alors que le comprimé de nuit est orange.