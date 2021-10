Seuls au milieu de l’océan

Roman après roman, l’écrivain irlandais Paul Lynch trouve toujours le moyen de nous ébranler. Au-delà de la mer, qui vient de sortir en librairie, n’échappe pas à la règle.

On referme rarement un roman de Paul Lynch en se disant : « Ah, que la vie est belle ! » Cette fois, le cadre était pourtant enchanteur : un petit village d’Amérique du Sud situé en bord de mer, avec la montagne et la jungle en arrière-plan. Mais Bolivar, qui est pêcheur de métier, a absolument besoin d’argent. Et pour lui, le meilleur moyen d’en gagner rapidement, c’est de prendre le large. Tant pis si son coéquipier habituel ne semble pas disposé à vouloir le suivre. Tant pis aussi si une tempête venant du nord-est menace de frapper très bientôt.

Après avoir réussi à convaincre le jeune Hector de l’accompagner à bord du Camille, un panga assez puissant pour filer en haute mer, Bolivar va donc sceller son destin.

Au cœur de la tourmente

Alors que la nuit vient de tomber et que leur embarcation se trouve à plus de 100 milles des côtes du Pacifique, le vent va brusquement se lever. Suivi de près par un véritable ballet de vagues, toujours plus fortes et toujours plus immenses.

Il s’en faudra d’ailleurs de peu pour que le jeune Hector ne soit pas emporté par les flots. Et une fois le calme revenu, les deux hommes ne tarderont pas à réaliser trois choses : ils n’ont plus de moteur, la radio est H.S. et ils sont là, quelque part au milieu de l’océan... Avec la faim, la soif, la peur, la colère et la discorde pour seules compagnes.

S’inspirant de faits vécus, Paul Lynch nous livre une histoire dure, terriblement dure.

Sous un grand ciel bleu

Un roman a déjà réussi à nous faire pleurer à chaudes larmes. Paru en 2016, il s’intitulait Les derniers jours de Rabbit Hayes, et racontait la très émouvante histoire d’une jeune mère célibataire sur le point de mourir du cancer. On ne s’attendait pas du tout à ce qu’il y ait une suite et pourtant si, puisque ce livre nous permet de retrouver la fantasque et fantastique famille Hayes. Là encore, humour et émotions seront donc au rendez-vous.

La panthère des neiges

Sur une invitation du photographe animalier Vincent Munier, l’écrivain et globe-trotteur français Sylvain Tesson est parti au Tibet. L’objectif ? Voir en vrai une panthère des neiges. Mais ce genre de gros félin ne courant plus les rues, leur petite équipe devra se rendre vraiment très loin. Un voyage magnifiquement rapporté dans ce livre qui a remporté en 2019 le prix Renaudot.

Prêt en 15 minutes

Juste avec le titre, on comprend tout de suite pourquoi ce livre fait partie des indispensables de la rentrée. Poulet parmigiana, couscous d’agneau, gratin de macaronis au thym, fajitas au bœuf épicé, moules à la bière, bouillabaisse, frittata aux trois fromages, salade de saumon chaud... Quel que soit le plat choisi, il sera prêt en 15 minutes maxi. Qui dit mieux ?

Multidictionnaire de la langue française

Un autre essentiel de la rentrée ? Le Multidictionnaire de la langue française, dont la toute première édition remonte à 1988. On en est maintenant à la septième, et elle réunit toujours 10 outils très utiles (tableaux grammaticaux, modèles de conjugaison, anglicismes, etc.) pour nous aider à améliorer la qualité de nos textes. Elle compte aussi 300 nouvelles entrées (comme « bientraitance », « déconfinement », « écoanxiété », « locavore » ou « transpartisan »).

Frissons garantis

Ready Player Two

L’air de rien, 10 ans se sont écoulés depuis la parution du bestseller Ready Player One. Ce qui a entre autres amplement laissé le temps à Steven Spielberg d’en tirer un film ! Quoi qu’il en soit, on peut enfin lire la suite. Et elle commence quelques jours après que le jeune Wade Watts a remporté le concours organisé par le défunt créateur de l’OASIS, cet incroyable système de réalité virtuelle qui permet à l’humanité entière d’échapper à la médiocrité du quotidien des années 2040.

Une nouvelle course contre la montre

En devenant l’un des dirigeants de la société qui a fondé l’OASIS, Wade ne va pas tarder à découvrir que son ancien propriétaire cachait quelque chose d’incroyable dans ses coffres : un casque révolutionnaire grâce auquel il est possible de voir, d’entendre, de goûter et de sentir tout ce qu’un avatar regarde, écoute, mange, hume ou touche dans son environnement virtuel. Incroyable, mais vrai, ce casque permet même de revivre ce que d’autres ont vécu dans la vie réelle.

Pareille invention ne pouvant tomber entre les mains de n’importe qui, Wade va devoir se lancer dans une nouvelle quête. Le problème ? Il n’aura cette fois qu’une petite douzaine d’heures pour tenter d’atteindre son but.

Divertissant, mais sans gros effets de surprise.