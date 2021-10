Trop de revirements ont coulé l’Océanic

RIMOUSKI | Dans le camp de l’Océanic de Rimouski, autant l’entraîneur-chef, Serge Beausoleil, que l’attaquant de 20 ans Xavier Cormier estiment que les revirements ont coûté cher dans la défaite de 5-3 face aux Remparts de Québec.

«J’ai bien aimé notre début de match jusqu’en milieu de deuxième période. Par la suite, nous avons arrêté de jouer physique. Nous menions 2-0, mais nous nous sommes mis à commettre des revirements. Ils ont marqué leurs deux premiers buts sur des revirements en zone défensive alors que nous aurions facilement pu sécuriser la rondelle, surtout dans la dernière minute de jeu de la deuxième», a analysé Serge Beausoleil.

«Nous avons commis beaucoup trop d’erreurs aujourd’hui pour espérer gagner contre une bonne équipe comme les Remparts. C’est la principale différence par rapport à notre victoire de vendredi. Il faut travailler plus fort après une erreur et nous ne l’avons pas fait aujourd’hui», a commenté le joueur de centre Xavier Cormier.

Une question d’apprentissage

Pour Serge Beausoleil, ce n’est pas une question de jeunesse, mais bien une question d’apprentissage. «Les gars doivent apprendre à réagir de la bonne façon dans l’adversité, après un but de l’adversaire ou après une mauvaise décision d’un arbitre. Quand tu joues la rondelle contre des joueurs habiles comme Bolduc et Rochette, tu vas te faire avoir plus souvent qu’autrement», a-t-il lancé.

Photo Alexandre D'Astous

En bref

Le match a été disputé devant une salle comble de 2130 spectateurs, la limite autorisée par la Santé publique. L’Océanic recevra les Saguenéens de Chicoutimi vendredi à 19h30. La traditionnelle présentation des joueurs aura lieu avant la rencontre. L’événement a été reporté pour attendre l’autorisation d’accueillir plus de spectateurs. Le défenseur Tyson Hinds est toujours au camp des Ducks d’Anaheim. «Il aurait dû être ici, tant qu’à ne pas jouer de match là-bas. C’est un jeune qui va au cégep. Il est parti depuis plus d’un mois. S’il jouait, je ne tiendrais pas le même discours, mais là il ne joue pas», déplore Serge Beausoleil.