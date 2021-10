Jean Rousseau: un contact privilégié avec les citoyens

Le Journal a eu un accès privilégié et sans filtre à chacun des candidats à la mairie, pendant une journée. Mardi, nos journalistes ont accompagné Jean-François Gosselin, Bruno Marchand et Marie-Josée Savard sur le terrain. Mercredi, ils ont accompagné Jean Rousseau et Jackie Smith. Nous vous offrons aujourd’hui un aperçu des coulisses de la campagne électorale municipale, à Québec.

Jean Rousseau est en politique pour aider les citoyens et consacre une grande partie de ses journées à aller à leur rencontre.

Le chef de Démocratie Québec l’admet : ce n’était « pas naturel » au départ d’aller vers les gens pour les aborder dans le cadre d’une campagne électorale. Mais il a depuis longtemps franchi ses réticences.

M. Rousseau démarre sa journée chez lui, dans le Vieux-Québec, en scrutant l’actualité. Il rencontre ensuite son équipe de communication. Le parti occupe pour le moment un local temporaire partagé, dans le quartier historique. Dès qu’il en a l’occasion, le chef part sur le terrain, où il côtoie ses concitoyens.

Le premier rendez-vous est au Marché public de Sainte-Foy, où il doit accompagner son candidat local dans une tournée des lieux. Ce dernier ayant un empêchement de dernière minute, M. Rousseau entreprend d’accoster des passants et de se faire connaître, comme candidat à la mairie.

Travail de terrain

Chaque fois, il s’informe des préoccupations des personnes qu’il rencontre. « C’est la job que j’aime, confie-t-il. Le travail sur le terrain va faire une grande différence. Démocratie Québec est le parti de l’implication citoyenne. »

Suivent une entrevue télévisée et une rencontre avec des membres de sociétés d’histoire, auxquels il expose sa préoccupation pour le patrimoine bâti. Il ne suffit pas de se commettre derrière des portes closes, avisent ses interlocuteurs. « Parlez-en. Amenez le débat sur la place publique », exhortent-ils, ce à quoi le candidat s’engage.

Jean Rousseau retourne sur le terrain, dans son fief de Cap-aux-Diamants, où il accompagne son candidat et colistier, David Johnson, dans une séance de porte-à-porte.

Ce dernier est ravi de profiter pendant quelque temps de la présence de son chef, qui est assez connu dans le quartier.

Mais comme le temps est compté pour l’aspirant maire, Jean Rousseau doit se mettre en route pour participer à une entrevue radiophonique, où il expose son intention d’accroître l’accessibilité universelle pour les personnes à mobilité réduite à Québec. Puis, il file au lancement d’un livre, dans Saint-Jean-Baptiste.

Ce n’est que vers 22 h que la journée se termine, après avoir fait un retour sur la journée et répondu à de nombreux courriels.

Les risques de la politique

Les politiciens savent qu’ils ne croiseront pas toujours des électeurs qui sont d’accord avec leurs positions. Jean Rousseau en a fait l’expérience au Marché public de Sainte-Foy, alors qu’il allait à la rencontre des clients qui déambulaient entre les étals de fruits et de légumes. La première citoyenne rencontrée, informée sur l’intention de Démocratie Québec d’augmenter le nombre de marchés publics dans la ville, ne s’est pas gênée pour répliquer qu’elle trouvait qu’il y en avait déjà suffisamment. Ne se laissant pas démonter, M. Rousseau a abordé une autre dame et l’a informée de sa volonté de créer plus d’espaces verts à Sillery... pour se faire rétorquer qu’il y a déjà trop de parcs dans le quartier. M. Rousseau l’a saluée poliment et a poursuivi son chemin en haussant les épaules et en souriant.

Du porte-à-porte sous la pluie

Tracts politiques dans une main, parapluie dans l’autre, Jean Rousseau et son colistier David Johnson ne se sont pas laissé arrêter par la pluie drue qui s’abattait sur le district de Cap-aux-Diamants. Rue des Franciscains, ils ont trouvé un terreau fertile pour entendre les doléances des citoyens. À chaque porte, les deux candidats ont reçu le même constat : les travaux, qui s’éternisent sur cette rue, embêtent royalement les résidents. Le bruit est omniprésent, les stationnements sont rares. Plusieurs songent à déménager. En quelques portes, c’est un condensé des récriminations citoyennes qu’un conseiller municipal ou qu’un maire doit prendre en considération, explique M. Rousseau. « J’adore ça, le contact avec le citoyen », exprime-t-il.