Festival Osheaga: une fin en beauté

En temps normal, une journée fraîche et nuageuse aurait fortement déplu aux organisateurs d’Osheaga ; cette année, ils l’ont probablement perçue comme une intervention divine, alors que les festivaliers ont pu délaisser leur parapluie pour apprécier le concert de clôture de Half Moon Run.

Le quatuor montréalais devenu trio pendant la pandémie et popularisé par ses succès Full Circle et Call Me in the Afternoon a offert une performance mémorable aux quelques milliers de personnes rassemblées au parc Jean-Drapeau.

Le chanteur Dylan Phillips et ses complices Devon Portielje et Conner Molander ont fait honneur à leur réputation devant un public ravi. Personne ne doutera qu’ils s’ennuyaient sincèrement de la foule montréalaise.

Photo agence QMI, Toma Iczkovits

Half Moon Run et Charlotte Cardin étaient d’ailleurs les seuls artistes du festival qui ont pu bénéficier d’une case horaire de plus d’une heure pendant le week-end.

Après un creux de vague lors de la journée de samedi, à cause de la pluie et de la programmation la moins relevée de la fin de semaine, l’ambiance était tout autre dimanche.

AMBIANCE

Les festivaliers ont envahi le site plus rapidement que lors des deux premières journées, donnant le ton pour une soirée où le folk et le rock prédominaient. Les aires de repos étaient d’ailleurs déjà pleines à craquer à l’heure du souper.

On sentait une certaine fébrilité et effervescence dans l’air – recherchées depuis la performance de Charlotte Cardin, vendredi soir – à partir de l’électrisant concert de July Talk.

Compte tenu des circonstances météorologiques et pandémiques, on ne peut que lever notre chapeau aux Retrouvailles Osheaga, qui auraient difficilement pu se dérouler plus rondement. Il ne s’agit pas d’une édition exceptionnelle du festival, mais loin d’être déplaisante pour autant.

« L’ambiance n’est pas pareille, il y a moins de monde, a constaté Laurence Lécuyer, une habituée d’Osheaga. Je suis juste contente de revenir dans un festival. Somme toute, je suis vraiment contente de revenir dans une foule. »

Son acolyte Marianne Primeau, productrice chez Spectra, tire une conclusion semblable de son expérience.

« L’esprit, la vibe est différente, observe-t-elle. [Mais] c’est le fun qu’il y ait une programmation 100 % canadienne, qu’on mette de l’avant nos artistes qui ont eu une année très difficile. »

Prestations senties

Photo agence QMI, Toma Iczkovits

Le mystifiant Allan Rayman, basé à Toronto, a d’ailleurs offert une des prestations les plus senties de la fin de semaine. Sa voix unique et son sens aiguisé de l’interprétation ont particulièrement retenu l’attention.

Encore plus près de nous, le Montréalais Geoffroy s’est donné corps et âme dans l’interprétation de ses plus grands succès, dont Sleeping on My Own, à la grande satisfaction de ses admirateurs. Au terme du concert, où il s’est allumé un long joint, a porté le chapeau d’un festivalier et a fait chanter une foule en liesse, il pouvait dire mission accomplie.

Les Shirley

Photo agence QMI, Toma Iczkovits

Ce trio pop-rock, submergé de « girl power », ne pouvait pas souligner les 30 bougies de sa bassiste Sarah Dion de meilleure façon qu’en s’offrant une performance endiablée sur la Scène de la rivière.

La passion et la joie de vivre contagieuses du groupe qui a comme emblème le cobra, mené par la chanteuse et guitariste Raphaëlle Chouinard - dont la voix n’est pas sans rappeler celle de Geddy Lee - ont permis à la poignée de spectateurs présents de s’imprégner de l’ambiance festivalière tôt dans la journée.

AXLAUSTADE

Photo agence QMI, Toma Iczkovits

Le rétro et la nostalgie étaient à l’honneur pour la performance d’AXLAUSTADE, trio formé de Dumas, Jonathan Dauphinais et Francis Mineau (Malajube). Fortement inspiré par le grunge, selon ses propres dires, le groupe s’est démarqué avec une prestation parfois planante, parfois sémillante.

L’arrivée sur scène de trois écoliers, qui dansaient de façon endiablée, a réveillé la foule, initialement indécise. Les nombreux clins d’œil aux années 1980 projetés sur les écrans géants ont certainement plu aux festivaliers plus âgés.

Valence

Photo agence QMI, Toma Iczkovits

On remet la palme de l’artiste qui a le plus maximisé sa présence au parc Jean-Drapeau, dimanche, à Valence. Le chanteur et guitariste québécois, entouré de ses « meilleurs amis », a instantanément conquis la foule réunie.

Le groupe a présenté sa pop éclectique avec une aisance remarquable, nous donnant envie de sauter sur la scène et de participer à cette célébration virtuose. Les harmonies vocales, le prodigieux saxophone de Mystério, la fraternité : tout y était.