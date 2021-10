Vol de voiture de luxe: quatre suspects arrêtés à Québec

Des malfaiteurs ont été pris la main dans le sac lorsque la police de Québec est débarquée alors qu’ils s’apprêtaient à voler une voiture de luxe dans le secteur de l’Ancienne-Lorette, dans la nuit de samedi à dimanche.

C’est grâce à la vigilance d’un voisin qui a vu un véhicule suspect rouler dans son quartier vers 2h du matin que les autorités ont été averties.

Quelques minutes plus tard, des individus qui prenaient place à bord du véhicule ont débarqué dans une cour privée où se trouvait une voiture de marque Lexus, sur la rue des Armoiries.

«Les policiers se sont rapidement déplacés et ont arrêté quatre personnes qui étaient effectivement en train de voler le véhicule», explique le sergent du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), Jonathan Bernard.

Il s’agit de quatre hommes âgés de la vingtaine originaire de la grande région de Montréal. Ils pourraient faire face à des accusations de tentative de vol de véhicule, possession d’outils de cambriolage et intrusion de nuit.

Trois des quatre individus ont été libérés sous promesse de comparaître. Le dernier est demeuré détenu puisqu’il n’a pas respecté ses engagements et devrait comparaître lundi.

«Depuis le déconfinement, on voit de plus en plus de situations du genre dans la région. Les réseaux un peu plus structurés se déplacent de ville en ville pour cibler les véhicules», explique M. Bernard.