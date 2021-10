7 destinations soleil populaires ouvertes aux touristes québécois

Le gouvernement canadien déconseille toujours les séjours non essentiels à l’étranger, mais de nombreux pays se sont remis à accueillir les voyageurs, sous certaines conditions. C’est le cas de plusieurs destinations soleil que les Québécois ont bien hâte de retrouver .

Vous faites partie de ceux qui envisagent de repartir dans le Sud bientôt? Cette liste (non exhaustive) est pour vous!

Évidemment, avant de prendre la décision de voyager, il est primordial de consulter les sites officiels ou - mieux encore - un.e spécialiste en voyages pour avoir toutes les nuances et les informations à jour.

N'oubliez pas non plus de penser au retour à la maison, puisque toute personne de 5 ans et plus entrant au Canada, vaccinée ou non, doit présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures, et que des mesures d'isolement s’appliquent aux moins de 12 ans et aux personnes non vaccinées (voir nos liens utiles en bas de page).

* Nos informations étaient à jour en date du 1er octobre 2021. Elles sont tirées des sites officiels des destinations et concernent les voyages touristiques.

Voici 7 destinations qui acceptent actuellement les voyageurs québécois:

LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Punta Cana, Samana, Puerto Plata... Les vacanciers de plusieurs pays du monde - dont le Canada - peuvent se rendre à nouveau sous les palmiers de la République dominicaine. Le gouvernement dominicain a mis différentes mesures en place pour rassurer les voyageurs et affirme, par exemple, que 100 % des employés du secteur touristique ont été vaccinés.

Qui peut partir? Voyageurs canadies vaccinés et non vaccinés.

Voyageurs canadies vaccinés et non vaccinés. Test négatif obligatoire? Non (à moins d’avoir visité certains pays préalablement). Des tests aléatoires d’haleine peuvent être menés à l’aéroport.

Non (à moins d’avoir visité certains pays préalablement). Des tests aléatoires d’haleine peuvent être menés à l’aéroport. Quarantaine? Non.

Non. Autorisation de voyage? Oui, à remplir avant l’arrivée: eticket.migracion.gob.do/ (disponible en français).

Oui, à remplir avant l’arrivée: (disponible en français). Bon à savoir: Cette mesure exclut les hôtels tout inclus, mais des couvre-feux sont encore en vigueur dans plusieurs régions du pays.

Cette mesure exclut les hôtels tout inclus, mais des couvre-feux sont encore en vigueur dans plusieurs régions du pays. Infos: www.godominicanrepublic.com (en français)

LE MEXIQUE

Du Yucatan à la Basse-Californie, le Mexique est ouvert aux touristes internationaux et il fait partie des pays imposant le moins de restrictions d’entrée. Comme pour le Canada, sa frontière terrestre avec les États-Unis demeure toutefois fermée jusqu’au 21 octobre 2021 (au moins).

Qui? Voyageurs canadiens vaccinés et non vaccinés

Voyageurs canadiens vaccinés et non vaccinés Test négatif obligatoire? Non

Non Quarantaine? Non

Non Autorisation de voyage? Oui, à remplir obligatoirement avant l’arrivée: www.vuelaseguro.com .

Oui, à remplir obligatoirement avant l’arrivée: . Bon à savoir: Le pays est divisé en zones de couleur et les restrictions et mesures sanitaires varient selon cette dernière. Une carte est disponible ici si vous voulez un aperçu (en espagnol): coronavirus.gob.mx/semaforo .

Le pays est divisé en zones de couleur et les restrictions et mesures sanitaires varient selon cette dernière. Une carte est disponible ici si vous voulez un aperçu (en espagnol): . Toutes les infos: embamex.sre.gob.mx (en anglais et espagnol)

LE COSTA RICA

Depuis le 1er août 2021, tous les touristes internationaux peuvent entrer au Costa Rica sans exception. Le pays a même repris, de façon encadrée, le tourisme de croisière pour la saison 2021-22. Cela dit, ceux qui ne sont pas vaccinés doivent souscrire une assurance particulière.

Qui? Voyageurs canadiens vaccinés et non vaccinés.

Voyageurs canadiens vaccinés et non vaccinés. Quarantaine? Non.

Non. Test négatif obligatoire? Non.

Non. Autorisation de voyage? Oui. Il faut remplir une demande de passe sanitaire («pase de salud») dans les 72h avant l’arrivée, y télécharger sa preuve vaccinale (s’il y a lieu) et présenter le tout à l’aéroport à l’arrivée: salud.go.cr (en anglais ou espagnol).

Oui. Il faut remplir une demande de passe sanitaire («pase de salud») dans les 72h avant l’arrivée, y télécharger sa preuve vaccinale (s’il y a lieu) et présenter le tout à l’aéroport à l’arrivée: (en anglais ou espagnol). Autres mesures? Les voyageurs non vaccinés ont l’obligation de souscrire une assurance maladie couvrant les frais d’hébergement et d’hospitalisation en cas de covid-19. Cette assurance doit répondre à différents critères listés dans cette page .

Les voyageurs non vaccinés ont l’obligation de souscrire une assurance maladie couvrant les frais d’hébergement et d’hospitalisation en cas de covid-19. Cette assurance doit répondre à différents critères listés Toutes les infos: www.visitcostarica.com (en français)

LES BAHAMAS

Il y a déjà plusieurs mois que les Bahamas accueillent les vacanciers d’un peu partout sur leurs 700 îles et 2400 îlots. Les exigences sont désormais moins nombreuses pour les voyageurs entièrement vaccinés.

Qui? Voyageurs canadiens vaccinés et non vaccinés.

Voyageurs canadiens vaccinés et non vaccinés. Test négatif obligatoire? Oui. Pour les voyageurs vaccinés: test PCR ou test antigène rapide fait 5 jours ou moins avant la date d’arrivée. Pour les voyageurs non vaccinés: test PRC (uniquement) fait 5 jours ou moins avant la date d’arrivée. Seuls les enfants de moins de 2 ans en sont exemptés.

Oui. Pour les voyageurs vaccinés: test PCR ou test antigène rapide fait 5 jours ou moins avant la date d’arrivée. Pour les voyageurs non vaccinés: test PRC (uniquement) fait 5 jours ou moins avant la date d’arrivée. Seuls les enfants de moins de 2 ans en sont exemptés. Autorisation de voyage? Oui. En fait, il faut faire une demande de visa en ligne au moins 48h à l’avance pour pouvoir entrer au pays (Bahamas Travel Health Visa). Preuve vaccinale et/ou résultats de tests covid doivent y être téléchargés. Le coût de ce visa varie entre 40 et 70 $ selon la durée du séjour et comprend une assurance covid obligatoire: travel.gov.bs (en anglais).

Oui. En fait, il faut faire en ligne au moins 48h à l’avance pour pouvoir entrer au pays (Bahamas Travel Health Visa). Preuve vaccinale et/ou résultats de tests covid doivent y être téléchargés. Le coût de ce visa varie entre 40 et 70 $ selon la durée du séjour et comprend une assurance covid obligatoire: (en anglais). Autres mesures? Les voyageurs non vaccinés de 12 ans et plus doivent faire un test antigène rapide au 5e jour de leur voyage aux Bahamas.

Les voyageurs non vaccinés de 12 ans et plus doivent faire un test antigène rapide au 5e jour de leur voyage aux Bahamas. À noter: Lles règles sanitaires locales peuvent varier d’une île à l’autre.

Lles règles sanitaires locales peuvent varier d’une île à l’autre. Toutes les infos: www.bahamas.com et travel.gov.bs (en anglais)

CUBA

Cuba compte rouvrir ses frontières aux touristes internationaux à compter du 15 novembre 2021. Les Canadiens, eux, peuvent déjà s’y rendre sans faire de quarantaine, mais ils doivent loger dans un hôtel tout inclus, dans une zone touristique, et faire affaire avec une compagnie canadienne. D'autres règles sont aussi en vigueur, comme des tests PCR à l'arrivée, etc. Pour en savoir plus sur les mesures actuelles, consultez cette page détaillée (en français).

À compter du 15 novembre 2021, les règles seront assouplies:

Qui? Voyageurs canadiens vaccinés et non vaccinés.

Voyageurs canadiens vaccinés et non vaccinés. Test obligatoire? Pour les voyageurs non vaccinés: oui (test PCR négatif fait dans les 72 heures précédant le voyage). Pour les voyageurs vaccinés: non. Des tests PCR aléatoires seront toutefois menés à l’arrivée à l’aéroport.

Pour les voyageurs non vaccinés: oui (test PCR négatif fait dans les 72 heures précédant le voyage). Pour les voyageurs vaccinés: non. Des tests PCR aléatoires seront toutefois menés à l’arrivée à l’aéroport. Autres mesures? Assurance covid obligatoire pour tous les voyageurs (elle est généralement vendue avec les forfaits tout inclus).

Assurance covid obligatoire pour tous les voyageurs (elle est généralement vendue avec les forfaits tout inclus). Bon à savoir: Les déplacements partout dans l’île seront à nouveau permis pour les touristes à compter du 15 novembre 2021.

Les déplacements partout dans l’île seront à nouveau permis pour les touristes à compter du 15 novembre 2021. Détail utile: Les tests PCR pour rentrer au Canada sont offerts directement dans les tout inclus au coût de 30 $ US (ou sinon, dans les cliniques internationales).

Les tests PCR pour rentrer au Canada sont offerts directement dans les tout inclus au coût de 30 $ US (ou sinon, dans les cliniques internationales). Toutes les infos: gocuba.ca (en français)

LA FLORIDE (ÉTATS-UNIS)

Au grand désespoir de nombreux «snowbirds», les Canadiens ne peuvent pas se rendre en Floride en voiture, puisque la frontière terrestre avec les États-Unis est fermée depuis le mois de mars 2020. Ils peuvent toutefois s'y rendre en avion sans problème, à condition de présenter un test de covid négatif ou une preuve de guérison. À compter du mois de novembre, une preuve de vaccination devrait aussi être nécessaire pour voyager aux États-Unis.

Nos voisins du sud, qui restreignait grandement les arrivées internationales sur leur territoire, ont annoncé qu’ils allaient accepter tous les voyageurs internationaux vaccinés à compter du «mois de novembre», et exiger alors une preuve de vaccination. Les détails sont à surveiller dans les prochaines semaines.

Pour le moment:

Qui? Voyageurs canadiens vaccinés et non vaccinés transitant par voie aérienne.

Voyageurs canadiens vaccinés et non vaccinés transitant par voie aérienne. Test négatif obligatoire? Oui, pour tous les passagers de 2 ans et plus. Plusieurs types de tests sont acceptés, dont les tests antigènes rapides (moins chers que les tests PCR). Ils doivent être faits dans les 72 heures précédant le voyage.

Oui, pour tous les passagers de 2 ans et plus. Plusieurs types de tests sont acceptés, dont les tests antigènes rapides (moins chers que les tests PCR). Ils doivent être faits dans les 72 heures précédant le voyage. Quarantaine? Non.

Non. Autorisation de voyage? Oui: www.cdc.gov (en anglais).

Oui: (en anglais). Autres mesures? Il ne faut pas avoir voyagé dans certains pays dans les 14 jours précédant l’entrée aux États-Unis.

Il ne faut pas avoir voyagé dans dans les 14 jours précédant l’entrée aux États-Unis. Bon à savoir: Contrairement à certains autres États, la Floride n’a pas de règles locales supplémentaires pour les voyageurs.

Contrairement à certains autres États, la Floride n’a pas de règles locales supplémentaires pour les voyageurs. Toutes les infos: floridahealthcovid19.gov et www.cdc.gov (en anglais)

LA JAMAÏQUE

La Jamaïque a rouvert ses frontières dès juin 2020, et a accueilli en août son millionième client depuis cette reprise. Mais il faut savoir que le tourisme est limité à ce qu’on appelle le «couloir résilient». Il s’agit de deux zones touristiques sur les côtes nord et sud du pays, où les hôtels, commerces et attractions sont certifiés.

Qui? Voyageurs canadiens vaccinés et non vaccinés.

Voyageurs canadiens vaccinés et non vaccinés. Test négatif obligatoire? Oui. Test PCR ou antigène fait 3 jours avant le voyage, pour les 12 ans et plus.

Oui. Test PCR ou antigène fait 3 jours avant le voyage, pour les 12 ans et plus. Quarantaine? Non (à moins de loger hors du «corridor résilient» ou de voyager par affaires).

Non (à moins de loger hors du «corridor résilient» ou de voyager par affaires). Autorisation de voyage? Oui, il faut la soumettre 7 jours avant le voyage prévu https://travelauth.visitjamaica.com .

Oui, il faut la soumettre 7 jours avant le voyage prévu . Autres mesures? Jusqu’au 9 octobre, les visiteurs ayant voyagé dans quelques pays considérés à risque dans les 14 jours précédant leur séjour ne seront pas admis.

Jusqu’au 9 octobre, les visiteurs ayant voyagé dans dans les 14 jours précédant leur séjour ne seront pas admis. Toutes les infos: www.visitjamaica.com (en anglais).

