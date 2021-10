Bonification des salaires des responsables de service de garde en milieu familial: une tape dans le dos de Québec

La bonification des salaires des responsables de garde en milieu familial annoncé par le gouvernement québécois, lundi, a été accueillie favorablement par l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE).

La décision du gouvernement de rehausser substantiellement les salaires est une excellente nouvelle pour la reconnaissance du travail important qu’effectue le réseau des services de garde éducatifs et pour les familles du Québec, a indiqué l’association par voie de communiqué.

Lundi matin, Québec a annoncé une bonification supplémentaire de 16 % du revenu des responsables de services de garde en milieu familial, qui s’ajoute à l’augmentation de 12 % sur trois ans présentée par le gouvernement plus tôt cette année.

«Cette annonce est une prémisse fort positive pour la suite. De même, nous nous réjouissons d’entendre le ministre de la Famille et la présidente du Conseil du Trésor indiquer qu’ils savent d’instinct que les professionnels et les professionnelles de la petite enfance ont un rôle essentiel et qu’ils travaillent sur plusieurs propositions pour améliorer le réseau, entre autres en ce qui a trait à la rémunération du personnel éducateur formé», a déclaré Geneviève Bélisle, directrice générale de l’AQCPE.

Ce rehaussement de la subvention versée aux responsables de services de garde en milieu familial aura un impact sur le recrutement de nouvelles responsables de services de garde en milieu familial et leur rétention, a indiqué l’AQCPE dans un communiqué.

L’association espère par ailleurs que cet ajustement permettra un passage des personnes non régies (PNR) vers le milieu régi et subventionné.

«L’augmentation du salaire n’est pas la finalité, comme l’a indiqué M. Lacombe. L’AQCPE travaille d’ailleurs avec ses membres de bureaux coordonnateurs pour proposer des modifications afin d’alléger les aspects administratifs. Néanmoins, il va sans dire que la nouvelle d’aujourd’hui est une bouffée d’air frais», a conclu Mme Bélisle.