Tramway: la CAQ demande plusieurs éclaircissements à la Ville de Québec

Le gouvernement Legault demande à la Ville de Québec de lui apporter plusieurs éclaircissements concernant l’insertion du tramway sur le boulevard René-Lévesque et la meilleure façon de sauver un maximum d’arbres sur le tracé, a appris Le Journal.

C’est ce qu’on peut lire dans une « demande d’information complémentaire » expédiée par le ministère de l’Environnement à la Ville le 30 septembre. Le gouvernement réclame que la Municipalité lui réponde « au plus tard le 21 octobre ».

Ce n’est qu’au printemps dernier que l’administration municipale a opté pour le tunnel court (2,1 km), plutôt que le tunnel long (2,6 km), pour relier la basse ville et la haute ville. Prenant naissance dans le secteur du jardin Jean-Paul-L’Allier, dans Saint-Roch, le tunnel sortira donc sur le boulevard René-Lévesque, à proximité du Grand Théâtre (avenue Turnbull), plutôt que 500 mètres plus à l’ouest, au niveau de l’avenue des Érables.

Le gouvernement demande tout d’abord si « l’économie financière est le seul avantage des variantes de tunnel court en comparaison avec celui du tunnel long ».

Voies de circulation et arbres

Sur une portion de 500 mètres du boulevard René-Lévesque, le tramway circulera donc finalement en surface, et non pas en souterrain. Comme elle l’a affirmé à l’été 2020, la Ville de Québec jongle avec trois scénarios : le premier est d’insérer le tramway tout en garantissant le même nombre de voies de circulation (deux vers l’est et deux vers l’ouest) ; le deuxième conduirait à la transformation de cette portion du boulevard en une rue partagée ; dans le troisième, on évoque un sens unique.

Selon nos informations, ce tronçon de 500 mètres comprend 181 arbres. Si le premier scénario est retenu, il faudrait en abattre 74.

Si la Ville opte pour le deuxième, seulement 27 seraient voués à la disparition. Dans le troisième, le nombre d’arbres sacrifiés serait de 34.

« Le choix de la variante de conception de l’initiateur [la Ville] nécessitera la coupe de plusieurs arbres matures largement valorisés par la population. Pourquoi l’initiateur n’a-t-il pas évalué d’autres variantes de conception plus étroites sur l’ensemble du boulevard René-Lévesque ? » s’interroge le ministère de l’Environnement.

Bref, si la Ville a pris la peine d’étudier divers scénarios pour ces 500 mètres sur René-Lévesque, pourquoi ne pas avoir effectué le même exercice pour l’ensemble de cette artère connue pour ses arbres majestueux ? demande le gouvernement en substance.

D’après les données de la Ville datant de la fin 2020, quelque 651 arbres seront abattus tout au long du tracé du tramway et quelque 1000 autres sont jugés à risque.

Débit de circulation

Par ailleurs, le gouvernement du Québec prie la Municipalité de lui fournir diverses données techniques sur le climat sonore, la dispersion atmosphérique ou encore l’hypothèse d’une rue partagée sur la portion de 500 mètres citée plus haut.

« Un acheminement autre des véhicules doit être prévu si la variante de voies partagées est retenue, prévient-il. La rue partagée ne pourra soutenir les débits anticipés. Des problèmes de circulation et de sécurité résulteront. »

Même si le processus d’approvisionnement du tramway vient d’être relancé, la Ville a toujours besoin d’une autorisation formelle du ministère de l’Environnement pour pouvoir réaliser le mégaprojet.

