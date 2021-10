Délit de fuite mortel: le propriétaire du véhicule se dit harcelé

Le propriétaire d’une camionnette remorquée et expertisée à Saint-Lin-Laurentides, dans Lanaudière, à la suite du délit de fuite ayant causé la mort d’un adolescent la semaine dernière, se dit victime de harcèlement depuis la saisie de son véhicule.

L’identité du propriétaire a fuité cette fin de semaine dans une série de publications sur les réseaux sociaux.

La famille du propriétaire a dénoncé une chasse aux sorcières.

«Ça n’a aucun sens! Ce n’est pas juste de le juger... C’est carrément condamner à mort lui, sa famille et ses proches. C’est carrément le Far West. On est rendu là on dirait», a estimé Steve Mailloux, le beau-père de l’individu.

L’homme en question a d’ailleurs fui la ville avec sa copine depuis les événements, selon M. Mailloux. Ce dernier confirme toutefois que le véhicule est bel et bien celui de son gendre.

«Le véhicule appartient à lui. Ils l’ont remorqué, pis ils n’ont rien trouvé», a-t-il laissé entendre au bout du fil.

De son côté, la Sûreté du Québec (SQ) a pour sa part dit continuer ses analyses sur la voiture et les témoignages recueillis. Aucune arrestation n’a toutefois eu lieu dans cette affaire.

Rappelons enfin que l’accident a causé la mort d’Émile Martineau, un adolescent de 16 ans, mercredi dernier.