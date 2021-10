Frédéric Plesius est de retour dans le nid

Les Alouettes de Montréal ont rapatrié Frédéric Plesius, lundi, de sorte que le secondeur québécois en sera à un troisième séjour avec le club.

Plesius a porté l’uniforme des Moineaux lors des saisons 2017 et 2019 de la Ligue canadienne de football (LCF). Il a réussi 11 plaqués en 13 parties, tous au sein des unités spéciales.

L’athlète de 33 ans a également évolué pour les Tiger-Cats de Hamilton pendant quatre années, de 2013 à 2016, et pour les Blue Bombers de Winnipeg, en 2018. En carrière, il a totalisé 29 plaqués défensifs et 74 autres sur les unités spéciales. Il a également réalisé un sac du quart et une interception.

Plesius a aidé le Rouge et Or de l’Université Laval à remporter la Coupe Vanier à deux reprises, avant d’être sélectionné au 10e rang au total par Hamilton au repêchage de 2012 de la LCF.