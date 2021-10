Gélinas-Beaulieu et La Rue seront de retour à Calgary

Ayant décidé de ne pas participer aux deux étapes de la Coupe du monde et au Mondial en janvier et février derniers aux Pays-Bas, les patineurs de vitesse Antoine Gélinas-Beaulieu et David La Rue effectueront leur grand retour à la compétition du 13 au 17 octobre à Calgary, lors du Championnat canadien de longue piste.

À moins de quatre mois des Jeux de Pékin, les Nationaux ont une grande importance. Les meilleurs patineurs obtiendront leur billet pour les quatre étapes de la Coupe du monde, dont la première se déroulera du 12 au 14 novembre en Pologne.

Désirant se concentrer sur son entraînement et éviter les risques de problème de santé parce qu’il souffre d’asthme,

Gélinas-Beaulieu ne regrette pas sa décision.

« La pause de voyage m’a fait du bien et j’ai pu retrouver un équilibre dans ma vie, a raconté le spécialiste du 1000 m et 1500 m, vendredi dernier, au terme de son entraînement au Centre de glaces à Québec. Je reprendrais la même décision parce que ce n’était pas un environnement pour que je puisse offrir de bonnes performances. Parce que je souffre d’asthme, il y avait aussi un risque pour ma santé. »

« Je ne suis pas rouillé, de poursuivre Gélinas-Beaulieu, qui est déjà qualifié pour la Coupe du monde au départ de groupe, mais qui souhaite ajouter les épreuves individuelles. Nous sommes habitués à nous débrouiller avec les moyens du bord. J’ai tellement de millage dans le corps qu’il a été facile de retrouver mes repères. »

Blessure guérie

Cette longue pause a aussi eu des effets positifs pour La Rue, qui s’était déchiré les tendons de l’aine et de l’adducteur en février 2020, à l’occasion du mondial sprint.

« La COVID-19 a été une bonne chose pour moi parce que j’ai pu me reposer et ne pas brusquer mon retour à la compétition, explique-t-il. J’ai pu consolider ma réhabilitation et je vais me présenter à Calgary dans une meilleure forme qu’avant ma blessure. Mon corps est prêt à affronter une saison normale. »

« Je suis un gars de compétition et ma vraie nature va ressortir aux nationaux, d’ajouter La Rue. C’est important de me qualifier pour les Coupes du monde. J’ai le calibre pour me qualifier parmi le top 8 en Coupe du monde et ainsi assurer ma place à Pékin, mais je ne me mets pas de pression parce que nous aurons une dernière opportunité de nous qualifier pour les Jeux à Québec pendant la période des Fêtes à l’occasion des Essais olympiques. »

Dubreuil présent

Contrairement à ses deux coéquipiers, Laurent Dubreuil possède déjà son billet pour la Coupe du monde grâce à ses résultats étincelants l’an dernier, mais il tenait néanmoins à se pointer à Calgary.

« Il n’y a aucun enjeu pour moi, mais j’ai besoin de courses de ce niveau pour être à mon meilleur, raconte-t-il. Ma présence aux nationaux va me permettre de mieux me préparer pour les étapes de la Coupe du monde qui auront lieu en altitude à Salt Lake City et à Calgary. Ça va être une pratique. »

Boisvert-Lacroix donnera tout à sa dernière saison

À ses derniers tours de piste, Alex Boisvert-Lacroix est dans un très bon état d’esprit et entend tout laisser sur la glace.

« C’est ma dernière saison et je vais tout donner ce qui reste dans le réservoir, a imagé le sprinter de 34 ans. Je vais utiliser toute mon expérience et m’entraîner de façon intelligente. Il faut que je pousse la machine quand c’est le temps et prendre du repos quand c’est nécessaire. »

L’ouverture du Centre de glaces est un cadeau du ciel pour le patineur natif de Sherbrooke.

« C’est exceptionnel que le Centre ait ouvert avant que je prenne ma retraite, souligne-t-il. Je suis ultra motivé. Avoir l’occasion de m’entraîner à Québec me donne du temps. Au lieu d’aller à Calgary et de devoir tout rentrer en dix jours. Avec la fatigue, ça devenait difficile d’avoir un entraînement de qualité. Si j’ai besoin de repos maintenant, je le prends. La gestion est plus simple. Je gère mon programme d’entraînement comme il se doit pour afficher une forme optimale au moment opportun. »

Coupe du monde dans le viseur

Boisvert-Lacroix est confiant de se qualifier pour les Coupes du monde. Les quatre premiers patineurs sur 500 m obtiendront leur laissez-passer.

« J’ai encore de bonnes jambes et je peux surprendre si tout s’aligne. Dans mon esprit, les Coupes du monde vont me servir de préparation pour m’améliorer afin d’être au sommet de mon art le 27 décembre à Québec à l’occasion des Essais olympiques afin que je connaisse la course du siècle. »

« Je sais que ça va être difficile de me préqualifier pour les Jeux par les points en Coupe du monde, d’ajouter le futur enseignant. Pour les Jeux de PeyongChang, je m’étais préqualifié en gagnant l’or lors des Coupes du monde de Salt Lake City et Calgary. Si ça arrive de nouveau, ça va être un bonus. »

Les huit premiers au classement de la Coupe du monde obtiendront leur billet pour Pékin. Le Canada compte trois entrées par épreuve. Les patineurs qui n’auront pas réussi à se glisser dans le top 8 joueront leur qualification à Québec.

Tout comme Boisvert-Lacroix, Christopher Fiola vise une place parmi les quatre premiers Canadiens sur 500 m à Calgary. La lutte sera vive puisque le championnat mondial Laurent Dubreuil est déjà qualifié.

« C’est faisable et ça ne me demandera pas une performance incroyable, indique-t-il. Mon absence en Coupe du monde l’an dernier m’a beaucoup aidé sur le plan physique et mental. Je possède de nouveaux acquis qui vont m’aider. J’ai fait beaucoup de musculation et travaillé avec un préparateur mental. »