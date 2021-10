Il voulait faire de son ex «la 12e victime» de féminicide

Un père de famille qui a menacé de mort son ancienne conjointe en lui signifiant qu’elle serait la «douzième victime» de féminicide a écopé d’une peine de détention globale de 9 mois.

Yanick Potvin, 33 ans, a la bouille d’un adolescent et il semble très loin du portrait imaginaire que l’on pourrait se faire d’un «homme violent». Pourtant, les faits relatés, lundi, par le juge Alain Morand avaient de quoi donner froid dans le dos.

En mai dernier, Potvin a «vérifié» les textos envoyés par sa victime et il s’est aperçu qu’elle communiquait avec un autre homme. Le couple était alors en instance de séparation et il faisait chambre à part depuis quelque temps.

«Dans un excès de jalousie et de colère, alors qu’il est intoxiqué, l’accusé a dit à sa victime qu’elle deviendrait la victime du 12e féminicide», a rappelé le président du Tribunal, ce qui a incité la jeune femme à porter plainte.

Arrêté par les policiers, Potvin a admis avoir prononcé ces paroles et au Tribunal, lors des observations sur la peine, il a expliqué que son «intention» derrière ces mots lourds de sens, était «d’être méchant sans plus».

Toutefois, dans le rapport prédécisionnel, on y a appris qu’il consommait des psychotropes, du cannabis et de l’alcool depuis l’âge de 10 ans et que depuis 2013, de nombreuses interventions policières avaient eu lieu au domicile conjugal.

En 2015, Potvin a d’ailleurs été condamné pour avoir commis des voies de fait et des voies de fait causant des lésions dans un contexte de violence conjugale.

Peu de remords

«L’agente de probation a observé chez l’accusé des remords peu senti, la minimisation de la gravité de ses paroles et de sa dynamique de violence conjugale», a souligné le juge Morand.

Bien que Potvin ait affirmé ne plus vouloir être en couple avec la victime, l’agente de probation a dit «douter de ses propos» en raison de sa dépendance affective.

Devant un tel portrait, la poursuivante, Me Andréanne Tremblay avait suggéré au Tribunal d’imposer une période de détention variant entre 12 et 14 mois.

Le magistrat a toutefois déterminé qu’une peine globale de 9 mois pouvait satisfaire les fins de la justice.

En plus de la peine d’incarcération, Potvin devra respecter une période de probation de trois ans au sortir de détention et s’astreindre à un suivi de 18 mois. Il lui sera également interdit de communiquer avec sa victime ou d’y faire référence sur les réseaux sociaux.

À voir aussi