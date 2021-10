«Les oiseaux ivres» représentera le Canada aux Oscars

Le film québécois Les oiseaux ivres a été sélectionné pour représenter le Canada dans la course à l’Oscar du meilleur film international, a annoncé cet après-midi Téléfilm Canada.

Les oiseaux ivres, second long métrage du réalisateur montréalais Ivan Grbovic (Roméo Onze), a été choisi par un jury pancanadien composé d’une vingtaine de délégués représentant les principaux organismes gouvernementaux et associations de l’industrie cinématographique nationale. Le long métrage, que Grbovic a coscénarisé avec la directrice photo Sara Mishara, relate le parcours de Willy (Jorge Antonio Guerrero), un jeune Mexicain qui tente de retrouver son amour perdu, Marlena. Sa quête le mènera jusqu’au Québec, où il se fera engager comme travailleur saisonnier dans la ferme d’un couple d’agriculteurs (Claude Legault et Hélène Florent).

Cette sélection tombe à un bon moment pour Ivan Grbovic et son équipe puisque Les oiseaux ivres prendra l’affiche au Québec dans une dizaine de jours (le 15 octobre).

«Je suis très fier et content parce que ça va aider le film à rejoindre un public plus large, a souligné Ivan Grbovic lors d’un point de presse virtuel, lundi après-midi.

«Ce qui est très important pour moi aussi, c’est qu’il soit vu en salle. C’est un film qui a été conçu pour être vu sur grand écran.»

Les oiseaux ivres succède au drame 14 jours, 12 nuits, qui avait été sélectionné l’an passé pour défendre les couleurs du pays, sans toutefois être retenu parmi les cinq finalistes pour le prix. Le Canada n’a d’ailleurs pas été nommé pour l’Oscar du meilleur film international depuis Rebelle (de Kim Nguyen), en 2013.

Pour l’instant, 15 pays ont soumis leur candidature pour l’Oscar du meilleur film international. L’an passé, pas moins de 93 pays avaient soumis un long métrage pour ce prix, qui a été remporté par le film danois Alcootest.

Les cinq films nommés pour l’Oscar du meilleur film international seront dévoilés lors de l’annonce des finalistes, au début 2022. La 94e cérémonie des Oscars aura lieu le 27 mars 2022, à Hollywood.