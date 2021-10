Même si elle est dure à encaisser, la vérité vaut mieux que le mensonge

Je suis une femme dans la soixantaine, assez bien conservée pour son âge. Pour donner suite à une suggestion de ma fille qui trouvait que j’avais bien traversé le deuil de son père, j’ai décidé de fréquenter les réseaux sociaux, ainsi que de m’abonner à un site de rencontre. J’y allais avec prudence, vu que je n’y connaissais pas grand-chose, et que je suis plutôt méfiante de nature. Mais très vite, je m’y suis sentie à l’aise. Peut-être trop ? En tout cas, je m’y suis fait des tas d’amis pour converser, mais surtout, un ami de cœur.

Depuis six mois, je sortais avec ce monsieur en m’imaginant qu’on avait une relation exclusive basée sur l’amour, la sincérité et le respect. On se voyait régulièrement et on songeait même à faire vie commune, quand j’ai réalisé qu’il entretenait le même genre de relation avec deux autres femmes qui, elles, acceptent ce genre de contrat bâtard, d’après ce qu’il m’a affirmé. Je l’ai quitté sur-le-champ, et la toile, c’est fini pour moi.

Triste de m’être fait prendre

Des filous il y en a partout, et certains sont si habiles qu’on ne les voit pas venir. J’espère que vous retrouverez l’envie de récidiver, car tous ne sont pas à l’image de ce monsieur.