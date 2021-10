Photo courtoisie

La Corporation des thanatologues du Québec (CTQ) m’annonce l’adhésion du Salon funéraire Wilbrod Robert de Québec (Beauport et Côte-de-Beaupré) à la certification de qualité Distinction, un programme qui vise à mettre en place et à renforcer les meilleures pratiques dans le domaine funéraire, gage de qualité pour les familles endeuillées de la région de Québec. En obtenant cette certification, le Salon Wilbrod Robert, entreprise familiale depuis maintenant quatre générations (80 ans) avec l’arrivée de Dominic et Gabriel Robert (arrière-petits-fils du fondateur) figure ainsi parmi les entreprises funéraires qui rehaussent leurs pratiques d’affaires et assurent les meilleurs services professionnels. Sur la photo, Nathalie Lizotte, représentante de Gestion privée Desjardins et Gabriel Robert, gestionnaire du Salon Wilbrod Robert, qui tient fièrement le piolet Distinction lors du Gala de fermeture du 65e Congrès de la CTQ tenu récemment à Saguenay.

Nomination

Photo courtoisie

François Lemieux, président de Lemieux Assurances m’annonce la nomination de Vincent Brousseau (photo) au poste de courtier en assurance de dommages des entreprises, au bureau de Lévis de Lemieux Assurances. Œuvrant dans le domaine de l’assurance depuis 11 ans comme courtier pour quelques grandes compagnies d’assurance, Vincent Brousseau a complété un DEC en Assurances et services financiers et un certificat en finances de l’UQAR. Il est au bureau de Lévis depuis les derniers mois.

À la présidence

Photo courtoisie

La Fiducie du Patrimoine culturel des Augustines vient de nommer Gertrude Bourdon (photo) à la présidence de son Conseil des fiduciaires. Possédant une riche expérience dans le domaine de la santé à titre de gestionnaire, Gertrude Bourdon a œuvré à différents échelons de gestion dans les centres hospitaliers. Son parcours l’a menée au poste de présidente-directrice générale du CHU de Québec lors de la réforme du réseau de la santé en 2015. Aujourd’hui consultante, Mme Bourdon arrive à la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines avec le mandat de faire rayonner l’œuvre importante des Augustines dans l’établissement des soins de santé au Québec, d’assurer la mise en valeur de leur histoire et le patrimoine imposant légué au peuple du Québec et de propulser la mission sociale d’accueil des proches aidants et des soignants. Elle succède à Gilles Gingras qui a terminé son mandat à la présidence, qu’il occupait depuis 2016.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 4 octobre 1975. Le premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau, le premier ministre du Québec, Robert Bourassa, et le maire de Montréal, Jean Drapeau, inaugurent l’aéroport international de Mirabel. Le lendemain, celui-ci sera ouvert au public (photo) et fermera définitivement, presque 30 ans plus tard, le 31 octobre 2004.

Anniversaires

Photo courtoisie

Yannick "Pee Wee" Tremblay (photo), l’homme aux mille sourires, animateur des Légendes du Rock à CHOI-FM et aux Capitales de Québec, lutteur professionnel (NSPW) et professeur à l'école de radio du CRTQ, 40 ans...Me Sylvie Tremblay, notaire chez Tremblay Cossette Gaudreau et Associés...Josée Cheïkha, propriétaire des boutiques du Groupe Cheïkha...Denis Desharnais, président de Desharnais pneus et mécanique, 63 ans...Denis Fortin, président du comité organisateur du Gala de l’Athlète de Québec...Stephen Faulkner, auteur-compositeur-interprète québécois, 67 ans...Julien Clerc, chanteur français, 74 ans...Tommy Nittolo, homme d’affaires de Québec, 82 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 4 octobre 2020 : Louis Fortier (photo de gauche), 66 ans, biologiste et océanographe québécois professeur depuis plus de 30 ans du Département de biologie de la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval... 2020 : Kenzo (photo de droite), 81 ans, le plus célèbre des créateurs de mode japonais... 2020 : Jaime Wilson Dunton, 87 ans, co-fondateur du cabinet d’avocats Dunton-Rainville... 2019 : Diahann Carroll, considérée comme une pionnière en tant qu'actrice et chanteuse afro-américaine à la télévision américaine... 2015 : Neal Walk, 67 ans, ex-joueur de la NBA... 2014 : Jean-Claude Duvalier, 63 ans, ancien président haïtien de 1971 à 1986... 2013 : Christian Gailly, 70 ans, écrivain français auteur d’une quinzaine de romans... 2011 : Claude Dufresne, 88 ans, journaliste et romancier français... 2003 : Claude Boulard, 68 ans, animateur de radio et de télévision... 1992 : Louis Amade, 77 ans, auteur et parolier français... 1982 : Glen Gould, 50 ans, pianiste torontois... 1970 : Janis Joplin, 27 ans, chanteuse américaine...