Quand l’anxiété prend le pas sur la raison

Je lisais la lettre d’Angèle en me disant que les maux physiques qu’elle ressent intensément sans que son médecin puisse mettre un nom dessus ressemblent étrangement à ce que j’avais vécu il y a plusieurs années. Sans crier gare et sans que je sache pourquoi, je devenais étourdie, le corps en nage au point de penser que j’allais m’évanouir, et j’avais de la difficulté à respirer. Ce phénomène pouvait se produire n’importe où, à n’importe quel moment et sans raison particulière : au travail, à la maison, en conduisant mon auto, au centre commercial, etc.

Tout comme pour Angèle, on m’avait passé une batterie de tests pour vérifier l’état de mon cœur, mes poumons, et le reste de mon organisme, pour finir par me dire que je n’avais rien. Je pensais être en train de devenir folle. Puis un jour, découragée, alors que je parlais de ça avec ma mère, elle m’a avoué avoir déjà vécu un épisode semblable et m’a recommandé d’aller investiguer du côté de l’anxiété.

Comme au moment où cela m’arrivait je vivais de gros problèmes avec le père de mon jeune fils, sa recommandation m’a ébranlée, et je me suis mise à comprendre que c’était peut-être un mélange de tout ça, mon problème. Dotée d’une forte personnalité, je me suis alors dit que ce n’était certainement pas l’anxiété qui allait venir miner ma vie ainsi.

Alors à chaque fois que je sentais monter en moi les symptômes de ce que je reconnaissais comme une crise d’anxiété, je me mettais à chanter et ça me calmait. J’avais aussi appris une technique de respiration en profondeur en me concentrant sur l’air qui circulait jusqu’au plus profond de mon ventre.

Je suggère donc à Angèle de consulter son médecin de famille ou un psychologue, en leur mentionnant les crises d’anxiété possibles dans son cas. Mais comme vous le lui avez dit, il ne faut surtout pas qu’elle s’empêche de sortir. Depuis cet épisode, dès que je me sens plus nerveuse qu’à l’habitude, j’utilise les moyens mentionnés plus haut pour me calmer et ne rien laisser de mauvais prendre place en moi.

Anonyme

C’est une excellente suggestion que la vôtre. J’insisterais tout particulièrement sur le fait de ne surtout pas s’isoler. Car se couper du monde, c’est se priver d’un soutien qui nous évite le repli sur soi, un terrible danger pour qui a tendance à broyer du noir. Plus on s’enterre dans la solitude, plus creux on s’enfonce, et plus difficiles à surmonter sont les crises.