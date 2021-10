Todd Richards subit une crise cardiaque

L’entraîneur adjoint des Predators de Nashville Todd Richards a subi un infarctus, vendredi, et se repose actuellement chez lui après avoir obtenu son congé d’hôpital.

C’est ce que l’organisation du Tennessee a annoncé, lundi. L’instructeur de 54 ans devrait se remettre complètement de cet incident et reviendra dans l’entourage de l’équipe lorsqu’il sera en mesure de le faire de façon sécuritaire.

Richards s’est joint au personnel de l’entraîneur-chef John Hynes il y a un peu moins d’un an, quelques mois après avoir remporté la coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay. Auparavant, il a été le pilote du Wild du Minnesota (77-71-16) pendant deux saisons, entre 2009 et 2011, puis des Blue Jackets de Columbus (127-112-21) pendant cinq saisons, entre 2011 et 2015.