Tramway: le consortium devra préserver un maximum d’arbres, rappelle Marie-Josée Savard

La candidate à la mairie Marie-Josée Savard a affirmé que le consortium qui réalisera le tramway aura pour mandat de préserver le maximum d’arbres tout au long du tracé et particulièrement sur le boulevard René-Lévesque.

C’est ce que la cheffe d’Équipe Savard a fait savoir, lundi matin, en marge d’un point de presse. Cette dernière réagissait à un article paru ce lundi dans le Journal dans lequel on apprend que le ministère de l’Environnement a posé plusieurs nouvelles questions à la Ville quant à l’insertion du tramway dans le secteur Montcalm et à la protection des arbres.

«C’est impossible qu’il n’y ait pas de coupes d’arbres, mais les chiffres qu’on entend aujourd’hui, ce ne sera sûrement pas à cette hauteur-là au moment où il y aura implantation», a assuré Mme Savard.

D’après elle, «le reste du tronçon (soit le boulevard René-Lévesque presque au complet) va être analysé éventuellement lorsque le consortium sera choisi. Le consortium aura aussi pour mandat, lors de l’implantation du tramway, d’être le plus efficace possible, mais également de prendre en compte les arbres au pourtour et d’avoir le moins d’impact possible sur les arbres».

Mme Savard a ajouté que «on entend beaucoup de chiffres d’abattage d’arbres. Mais on répète qu’il n’y a rien encore de ‘canné’. On est en mode solutions (...) Tout reste à travailler et tout est possible encore».

Le choix d’un tunnel court plutôt qu’un tunnel long, pour relier la basse ville à la haute ville, a été motivé par des raisons uniquement budgétaires, a-t-elle réitéré.

«De la friture sur la ligne», selon Marchand

Presque au même moment, en marge d’un autre point de presse, Bruno Marchand, chef de Québec forte et fière (QFF), a estimé que ce dernier épisode démontre qu'il y existe un problème de communication entre la Ville et le gouvernement Legault.

«Ça témoigne qu'il y a de la friture sur la ligne. On voit depuis le début qu'il y a un bris de communication et les citoyens de Québec ne s'en trouvent pas gagnants. Alors, nous on dit au gouvernement qu'on sera là avec eux pour trouver les meilleures solutions», a-t-il laissé tomber.

M. Marchand s'est engagé à préserver le maximum d'arbres possible le long du tracé du tramway et d'étudier chacun des scénarios sur la table. Il n'a pas voulu dire s'il serait prêt à sacrifier des voies de circulation pour limiter la coupe. D’après lui, «si on enlève les voies de circulation et qu'il y a un problème de transit dans Montcalm–Saint-Sacrement, on n'a rien gagné». Il a rappelé sa promesse de planter 20 arbres pour chaque arbre coupé.

– Avec la collaboration de Stéphanie Martin

