Transition Québec veut faire payer les gros commerces et les non-résidents

Le parti de Jackie Smith veut taxer les gros commerçants selon la superficie de leur stationnement et imposer un péage sur les autoroutes pour les non-résidents de Québec.

Transition Québec (TQ) a présenté lundi sa plateforme électorale, au parc Cartier-Brébeuf. Le parti de Jackie Smith prend les grands moyens pour mettre de l’avant des solutions pour diversifier les sources de revenus de la Ville.

Écofiscalité

La cheffe a présenté ses mesures d’écofiscalité lundi. «On veut faire diminuer le fardeau fiscal des personnes dans les quartiers centraux. Il y a des personnes qui ont une plus petite empreinte écologique. On souhaite taxer les gros joueurs», a mentionné Madeleine Cloutier, colistière de Jackie Smith.

TQ prévoit instaurer une taxe sur l’essence de 3 cents par litre, réduire le fardeau fiscal des commerces de proximité et augmenter celui des commerces de grande surface en taxant la surface de stationnements et d’espaces bétonnés, instaurer un péage aux accès autoroutiers de la ville pour les personnes non-résidentes venant plus d’une fois par semaine, augmenter la taxation des immeubles et des terrains inoccupés en fonction de la durée de l'inoccupation et instaurer un péage aux autocars touristiques pour l’accès au Vieux-Québec.

Attaquer l'étalement urbain

«Ces mesures sont là pour s’attaquer à l’étalement urbain hors de la ville de Québec», a renchéri Mme Smith, qui remarque que des gens de l’extérieur profitent gratuitement des infrastructures de la ville «sans jamais contribuer avec leurs taxes municipales pour les services qu’ils reçoivent.»

«C’est pas normal que les citoyens de la ville de Québec paient pour les choses dont les gens de l’extérieur profitent», ajoute Mme Cloutier.

Avec ses positions très campées, le parti reçoit des appuis de partout et non seulement des quartiers centraux, a mentionné Jackie Smith. «On est interpelés de partout. On n’est pas seuls avec nos idées.»

À voir aussi