Un tueur si proche

Jadis « traumatisé » par le cinéma d’épouvante, Théodore Pellerin l’apprivoise peu à peu. Après avoir flirté avec le genre grâce à Patrick Senécal présente, le comédien l’embrasse pleinement aujourd’hui avec There’s Someone Inside Your House.

Au bout du fil, Théodore Pellerin se rappelle clairement cette soirée, alors qu’il n’avait que 12 ans. Un marathon de films d’horreur entre amis avait alors laissé un goût amer au comédien, l’éloignant du genre pour un bon moment.

« J’étais beaucoup trop anxieux, ça m’a traumatisé pendant des mois ! Mais aujourd’hui, ça va [rires] ! Ce n’est pas un genre de films sur lequel je me rue automatiquement — ça me fait peur —, mais je l’apprécie beaucoup plus qu’avant », avance-t-il, en entretien au Journal.

Au fil des ans, ce sont d’abord les Stranger Things qui l’ont réconcilié avec le genre, puis le travail d’Ari Aster, couronné nouveau maître de l’épouvante grâce à ses Hereditary et Midsommar.

Théodore Pellerin a d’ailleurs récemment passé deux jours en compagnie du cinéaste américain sur le plateau de Disappointment Blvd, présentement en tournage à Montréal. On pourra y voir le Québécois à l’écran durant quelques minutes, aux côtés de Joaquim Phoenix.

« C’est un tout petit rôle », précise d’abord Théodore Pellerin.

« Je joue le rôle d’un de ses fils qu’il retrouve durant un cauchemar psychotique. C’est un acteur phénoménal », ajoute-t-il.

Best-seller américain

D’ici là, on retrouvera Théodore Pellerin dans There’s Someone Inside Your House, adaptation cinématographique du best-seller américain du même titre attendue mercredi sur Netflix.

La prémisse ? Un tueur masqué utilise les secrets les mieux gardés de son école secondaire pour terroriser, puis éliminer ses camarades de classe. Théodore Pellerin s’y glisse dans la peau d’Ollie Larsson, copain de l’héroïne... et suspect numéro un aux yeux des autres étudiants.

« Il a une grande difficulté à entrer en contact avec les autres et je pense qu’il trouve un certain confort dans cette solitude. Mais les gens ont peur de lui, ils font circuler des rumeurs à son sujet. En fait, il porte en lui une partie du mystère du film. On ne sait pas trop si on doit l’aimer ou s’en méfier », avance-t-il.

Ceux qui ont dévoré le roman de Stephanie Perkins, publié il y a quatre ans, y découvriront toutefois un univers bien différent de celui qu’ils ont connu, avise Théodore Pellerin.

« C’est inspiré du roman, mais ce n’est vraiment pas un calque. De toute façon, à partir du moment où le livre devient un film, il faut accepter qu’il se transforme pour exister dans un monde complètement différent », souligne le comédien.

► There’s Someone Inside Your House débarquera mercredi sur Netflix.