Une dose d’empathie pour le premier ministre

Le 28 septembre, on soulignait, un an après, le tragique décès de Joyce Echaquan. Le 30 septembre avait lieu la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Cette journée était fériée dans plusieurs provinces canadiennes, afin de commémorer l’horreur des pensionnats autochtones. Cette journée est importante. Elle représente un point de départ vers la reconnaissance des torts faits aux Autochtones du Canada.

Jeudi, lorsqu’une journaliste a demandé à François Legault pourquoi ne pas faire de cette journée un jour férié, il a répondu : « Nous avons besoin de plus de productivité au Québec ». Une très décevante réponse de la part du premier ministre, qui refuse également de reconnaître l’existence du racisme systémique au Québec.

Je l’avoue, je suis d’accord avec François Legault. Oui, nous avons effectivement besoin de plus de productivité ! Soyons plus productifs pour reconnaître le racisme systémique.

Le coût humain

Plus tard ce jour-là, le premier ministre a précisé ses propos : « D’avoir un jour férié additionnel, peu importe le sujet, c’est très coûteux, et je ne pense pas que ce soit nécessaire d’avoir un coût aussi élevé pour faire cette commémoration-là ».

Est-ce qu’il se rend compte que ses mots manquent cruellement d’empathie ? Il parle du coût d’une telle journée, mais comprend-il le coût humain qu’a entraîné la colonisation pour les Autochtones ? Il ne semble pas réaliser à quel point ils et elles en payent encore le prix.

En rejetant l’idée d’une journée fériée de commémoration, en continuant de ne pas traiter en priorité la question du racisme systémique, François Legault repousse l’instauration d’une société réellement égalitaire.

Notre premier ministre a le devoir de faire preuve d’une plus grande empathie à l’égard des Autochtones de la province. C’est la moindre des choses lorsqu’on occupe un poste qui nous donne le pouvoir d’améliorer la vie de tout un chacun.