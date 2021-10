Une équipe artistique de renom pour LAVUE.CA

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec LaVue.ca.

LAVUE.CA est fière d’annoncer la nomination de Babak Golkar à titre de nouveau directeur artistique pour l’entreprise. Né à Londres et véritable socialite des Émirats arabes unis, Babak est un designer de mode reconnu, ayant laissé sa trace en Europe et au Moyen-Orient, notamment grâce à Emperor LONDON, marque de vêtement de prestige créé en 2007.

Doublement récipiendaire du reconnu Esquire Designer of the Year Award, du Grazia Magazine Designer of the Year Award et du Woolmark Prize Award, Golkar a vu ses collections être portées par nuls autres que Timbaland, Sharon Stone, Myleene Klass, Robin Thicke et Jay Z.

D’origine perse et né à Londres en Angleterre, Babak Golkar a fait ses études au réputé London College of Fashion, avant de fonder à Dubaï la marque de prêt-à-porter Emperor London. Celle-ci est rapidement passée d’entreprise locale à marque de prestige reconnue à l’international, enchaînant les défilés de haute couture à la semaine de la mode à Londres, Dubaï, New York et Las Vegas avant d’entrer en boutique dans d’iconiques grands magasins dont Saks Fifth Avenue et les Galeries La Fayette. Il a par la suite ouvert plusieurs boutiques destinations, de la Russie au Royaume-Uni en passant bien sûr par le Moyen-Orient.

Son arrivée à Québec, ville dont il est tombé follement amoureux, a été une véritable bénédiction pour l’entreprise qui a choisi de l’accueillir et qui pourra bénéficier de son savoir-faire et de ses contacts à l’international. Babak amène en effet une vision tout à fait nouvelle pour LAVUE.CA, et l’entreprise se considère très choyée de pouvoir compter sur l’expérience et la créativité d’un directeur artistique ayant autant voyagé et expérimenté. Il est d’ailleurs en train de travailler sur plusieurs collections de montures exclusives qui seront dévoilées dans les mois à venir.