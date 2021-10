Une première opportunité comme partant pour Trey Lance

Des cinq quarts-arrière choisis dans la première ronde du plus récent repêchage de la NFL, seul celui des 49ers de San Francisco Trey Lance n’a toujours pas commencé un match de saison régulière pour son équipe.

Après quatre semaines d’activités dans la NFL, Trevor Lawrence (Jaguars de Jacksonville), Zach Wilson (Jets de New York), Justin Fields (Bears de Chicago) et Mac Jones (Patriots de la Nouvelle-Angleterre) ont tous eu cette chance.

Ce scénario pourrait toutefois changer au début de la cinquième semaine. Durant le quatrième match des siens, dimanche contre les Seahawks de Seattle, Lance est venu en relève à Jimmy Garoppolo, blessé au deuxième quart.

«Chaque semaine, on lui demande d’approcher la situation comme s’il allait être le quart-arrière partant, de dire l’entraîneur-chef Kyle Shanahan, lundi, en conférence de presse avec les médias. Ce sera la première semaine que nous aborderons et qu’il a une chance légitime d’obtenir le départ. Il doit approcher la situation de cette manière, apprendre des choses qu’il a faites [dimanche] et être prêt quand il se présentera mercredi.»

En remplacement à Garoppolo, l’athlète de 21 ans a réussi neuf de ses 18 relais pour 157 verges de gains et deux passes de touché. Une grande partie de cette récolte est toutefois survenue sur une remise de 76 verges à Deebo Samuel, qui a franchi la ligne des buts après l’attrapé.

Lance pourrait d’ailleurs avoir tout un défi entre les mains, dimanche, puisque les 49ers feront face aux Cardinals de l’Arizona, qui n’ont toujours pas connu la défaite cette saison.

Rien n’est toutefois assuré pour le jeune pivot, puisque le test d’imagerie par résonance magnétique réalisé sur Garoppolo a démontré une simple contusion à un mollet.

«Ce n’est pas aussi pire que ce que nous avons cru initialement, a ajouté Shanahan. Il s’est présenté aujourd’hui [lundi] et il ressent encore de la douleur. En espérant qu’à son retour, mercredi, qu’il se sente mieux et qu’il ait une chance de jouer. On le voit comme une contusion. Si ça ne s’est pas amélioré mercredi, nous allons considérer une absence un peu plus longue.»

Peu importe qui de Garoppolo ou Lance dirigera l’attaque, ils devraient pouvoir compter sur la présence du joueur de ligne offensive Trent Williams. Ce dernier avait quitté le match des siens contre les Seahawks, mais plus de peur que de mal dans son cas.