Vidéo virale : Urban Meyer s’excuse

L’entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville, Urban Meyer, a présenté des excuses pour une vidéo devenue virale ce week-end.

Dans celle-ci, on peut voir une jeune femme faire une danse suggestive devant l’homme de 57 ans.

«Je me suis excusé à mon équipe et à mon personnel d’entraîneurs pour avoir constitué une distraction, a affirmé Meyer lundi, lors d’une conférence de presse. C’était simplement stupide. J’ai expliqué ce qui s’était produit et j’ai assumé mes responsabilités. C’était vraiment stupide. Je ne devrais jamais me retrouver dans ce genre de situation.»

L’entraîneur a aussi expliqué qu’il avait présenté des excuses aux membres de sa famille et au propriétaire des Jaguars.

Les «Jags» étaient en action jeudi dernier, eux qui ont subi une défaite de 24 à 21 contre les Bengals à Cincinnati. Meyer n’a pas accompagné son équipe au retour en Floride et est resté en Ohio pour visiter des membres de sa famille. Vendredi soir, il est allé dans un restaurant qu’il possède et c’est dans cet établissement que la vidéo a été filmée.

Considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs de la NCAA, Meyer a fait le saut dans la NFL avec les Jaguars en 2021. Il est toujours à la recherche de sa première victoire dans le circuit Goodell. Sa formation a subi la défaite à ses quatre premières sorties.

Le club de Jacksonville renouera avec l’action dimanche prochain, lorsque les Titans du Tennessee seront de passage au EverBank Field.