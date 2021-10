LATULIPPE, Wilson



À l'Hôpital de Saint-Georges, le 25 septembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Wilson Latulippe, conjoint de feu Madeleine Plante, fils de feu Nelson Latulippe et de feu Gertrude Roy. Autrefois de Vallée-Jonction, il demeurait à Sainte- Marie. Il laisse dans le deuil ses enfants: Mario (France Labbé), Josée (Gilles Boutin), Rémi (Julie Gilbert), Denis, Cathie (Pierre Shea) et Tony (Nathalie Labbé); ses petits-enfants: Vincent, Chloé, Alexandra, Charles, Claudia, Justine, Laurence, Sandrine, Sarah et Tommy; ainsi que ses 4 arrière-petits-enfants. Il était le frère de: Rémi (Yolande Grondin), Auguste, Nicole (Jean-Guy Giguère), Diane (feu Yves Vachon), Jacques (Estelle Grondin), Michel (Andrée Cloutier) et Alain (Lyne Jacques). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium de lajeudi, jour de la célébration, à compter de 18 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel du Centre hospitalier de Saint-Georges pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués.