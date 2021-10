Assurances: une nouvelle approche pour sauver des sous

Que l'on soit consommateur ou entrepreneur, on accepte souvent les hausses de primes d’assurance sans trop chercher à comprendre pourquoi. Pourtant, il serait possible de sauver beaucoup de sous annuellement avec quelques vérifications.

Anne Martel, une femme d'affaires québécoise, a d'ailleurs décidé d'aider les gens à économiser de l'argent en proposant un guide chez Assure&Mat.

D’ailleurs, si vous n’avez pas déménagé depuis cinq ans, vous avez droit à un rabais de 10%.

«Les assureurs adorent la stabilité de leur client alors lorsqu’on demeure au même endroit depuis plus de cinq ans, c’est un rabais qui est octroyé de 10%, donc lorsqu’on paye une prime de 1000, c’est quand même 100 dollars que l’on peut aller chercher sur la table en validant cette information soit avec votre agent ou votre assureur», explique Anne Martel.

Pour vos véhicules, vous pouvez inscrire le nom de la conjointe comme conductrice principale pour obtenir un rabais de 10%.

«Il faut demander si c’est possible à notre assureur d’instaurer cette stratégie. C’est une stratégie qu’on vous donne et qu’on met de l’avant et effectivement, il est rattaché à un rabais de 10%. Il est déterminé que les femmes ont un meilleur dossier de conduite alors il faut profiter de cet aspect-là afin de faire réduire la prime d’assurance du couple en mettant la femme sur le véhicule coutant le plus cher au niveau des assurances», raconte la cofondatrice d’Alcor & Mizar et stratège sénior en assurance de dommages.

Elle explique par contre qu’il n’est pas nécessaire de négocier chaque année puisque ces petites astuces peuvent être appliquées dans les prochains jours.

Pour les entreprises

Les entrepreneurs peuvent décider d’installer un système de détection et coupure d’eau, pour obtenir un rabais supplémentaire de 10% qui représente environ 480$ par année.

«Les dégâts d’eau sont principalement les réclamations les plus demandées auprès des assureurs que ça soit au niveau des entreprises, copropriétés ou habitations, alors un système de détection de coupure d’eau va venir éviter des réclamations importantes et nous donne un rabais. J’ajouterais pour les entrepreneurs que parfois il faut demander aussi si l’assureur peut contribuer financièrement à l’installation», souligne Anne Martel.