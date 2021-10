COVID-19: nouvelles mesures à l’est, plus de cas que jamais à l’ouest

De nouvelles mesures visant à lutter contre la COVID-19 ont marqué la journée dans les Maritimes, mardi, tandis que les provinces de l’Ouest, elles, continuaient à accumuler les records et les bilans désastreux.

Inquiet face à une recrudescence des infections, le Nouveau-Brunswick (90 cas, 1 mort) a décidé d’implanter des mesures «coupe-circuit» dans les régions les plus touchées, incluant les environs de Moncton et Edmundston.

Ainsi, à partir de vendredi, les habitants des secteurs visés devront éviter de voyager hors de leur région, tandis que les rassemblements privés à la maison seront interdits. Ces mesures demeureront en place pendant 14 jours.

L’Île-du-Prince-Édouard, elle, a lancé officiellement sa passe sanitaire, tout en rapportant un seul nouveau cas.

Les deux autres provinces de l’Atlantique, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador, ont, elles, ajouté respectivement 40 et 5 nouveaux cas à leur bilan.

Hospitalisations records

Le portrait était autrement plus sombre dans l’ouest du pays, où la levée des restrictions sanitaires pendant l’été se traduit par une quatrième vague très virulente.

L’Alberta, d’une part, a rapporté seulement 663 nouveaux cas pour la journée de lundi – contre 1126 dimanche, 1282 samedi et 1629 vendredi –, mais a aussi pleuré les décès de 26 patients supplémentaires. Plus de 1000 patients demeuraient dans ses hôpitaux, dont plus de 250 aux soins intensifs.

«Nous devons continuer de suivre [les données] avec attention, parce que les chiffres pour une seule journée sont moins importants que les tendances et les jours à venir nous diront quelles sont ces tendances», a rappelé la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Deena Hinshaw.

La Saskatchewan, elle, a aussi connu une journée plus modérée en matière d’infections avec 242 cas de plus, mais 10 décès se sont ajoutés à son bilan.

De plus, 340 personnes se trouvent désormais à l’hôpital en raison du virus dans la province, dont 73 aux soins intensifs, un record depuis le début de la pandémie.

La Colombie-Britannique, de son côté, a annoncé qu’elle obligera la vaccination de ses employés du service public et dans les foyers de soins de longue durée. Ces travailleurs devront être complètement inoculés d’ici le 22 novembre. La province a rapporté 593 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures.

Et au centre?

Le Manitoba, l’Ontario et le Québec, pour leur part, ont continué à se sortir relativement bien de la quatrième vague.

La Belle Province, d’une part, a ajouté 436 cas à son bilan, en plus de 8 décès, tandis que le nombre d’hospitalisations (291, +1) a très peu varié, y compris aux soins intensifs (90, +2). Le nombre de cas poursuit donc sa tendance à la baisse au Québec.

Le constat est similaire en Ontario, où 429 contaminations et 7 décès ont été notés, des nombres qui pointent, encore là, vers une sortie de la quatrième vague.

Avec 102 cas, le Manitoba a connu une journée plus complexe, la province voyant son nombre d’infections grimper régulièrement, particulièrement depuis une semaine.

La situation au Canada:

Ontario: 588 612 cas (9754 décès)

Québec: 412 800 cas (11 397 décès)

Alberta: 304 502 cas (2778 décès)

Colombie-Britannique: 190 372 cas (1983 décès)

Saskatchewan: 69 331 cas (726 décès)

Manitoba: 61 038 cas (1213 décès)

Nouvelle-Écosse: 6839 cas (97 décès)

Nouveau-Brunswick: 4670 cas (69 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1824 cas (10 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 1240 cas (6 décès)

Yukon: 783 cas (9 décès)

Nunavut: 664 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 303 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 643 420 (28 050 décès)